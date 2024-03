Le prix de l'or est resté stable dans les premiers échanges asiatiques jeudi, à proximité de ses niveaux record, grâce à un dollar globalement plus faible. Les traders attendent de nouvelles données économiques qui pourraient alimenter les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en milieu d'année de la part de la Réserve fédérale américaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2 173,89 dollars l'once, à 0147 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 178,20 dollars.

* La Fed devrait maintenir ses taux lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, mais l'accent sera mis sur les projections "dot plot". Lors de sa réunion de décembre, la banque centrale américaine a prévu des réductions de taux de trois quarts de point pour 2024.

* Les investisseurs examineront les données sur les ventes au détail aux États-Unis, l'indice des prix à la production (PPI) et les demandes d'allocations chômage, qui seront publiées plus tard dans la journée, afin d'évaluer la santé de l'économie américaine et de déterminer si cela dissuadera la Fed de réduire ses taux d'intérêt en juin.

* Les traders considèrent qu'il y a 67 % de chances que les taux soient réduits en juin, selon l'app de probabilité des taux d'intérêt de LSEG, contre 72 % avant que les données ne montrent que les prix à la consommation américains ont augmenté légèrement au-dessus des attentes du marché en février, ce qui suggère une certaine persistance de l'inflation. Les chances d'une réduction des taux en juillet s'élèvent à 83 %.

* L'indice du dollar américain s'est stabilisé après avoir annulé tous les gains réalisés à la suite d'une forte inflation mercredi. Pendant ce temps, les rendements du Trésor à 10 ans sont restés stables à 4,1899% après avoir augmenté de 4,5 points de base au cours de la session précédente.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,21% à 816,86 tonnes mercredi, contre 815,13 tonnes mardi.

* Le platine a augmenté de 0,4% à 942,05 dollars l'once, le palladium a gagné 0,1% à 1 060,25 dollars et l'argent est resté stable à 25,05 dollars, après avoir atteint un plus haut de plus de quatre mois plus tôt dans la session.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Feb 1230 US Retail Sales MM Feb (Reporting by Harshit Verma in BengaluruEditing by Sherry Jacob-Phillips)