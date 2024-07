Les prix de l'or sont restés stables dans les premiers échanges asiatiques mercredi, les investisseurs attendant les données économiques américaines qui pourraient influencer le calendrier de réduction des taux de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 409,66 $ l'once, à 0032 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 410,50 dollars.

* La Fed ne réduira ses taux d'intérêt que deux fois cette année, en septembre et en décembre, car la résistance de la demande des consommateurs américains justifie une approche prudente malgré l'atténuation de l'inflation, selon une majorité croissante d'économistes interrogés par l'agence Reuters.

* Le prix des lingots a atteint un record historique de 2 483,60 dollars la semaine dernière, alors que l'on s'attend de plus en plus à une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

* Les principales données publiées cette semaine comprennent le produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, attendu jeudi, et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de juin, attendu vendredi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,21% à 841,74 tonnes mardi, contre 840,01 tonnes lundi.

* L'Inde a réduit les droits d'importation sur l'or et l'argent mardi, une mesure qui, selon les responsables de l'industrie, pourrait stimuler la demande au détail et aider à réduire la contrebande dans le deuxième plus grand consommateur de lingots au monde.

* La banque centrale de Turquie a déclaré mardi qu'elle avait décidé de lancer des ventes aux enchères de devises étrangères et d'or contre la livre turque avec les banques locales, selon un document envoyé aux banques.

* L'argent s'est stabilisé à 29,21 dollars l'once, le platine a baissé de 0,3% à 940,41 dollars et le palladium est resté stable à 925,50 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0050 Japon Ventes des magasins à succursales en glissement annuel juin

0715 France HCOB Mfg Flash PMI Juillet

0715 France HCOB Services Flash PMI Juillet

0715 France HCOB Composite Flash PMI Juillet

0730 Allemagne HCOB Mfg Flash PMI Juillet

0730 Allemagne HCOB Services Flash PMI Juillet

0730 Allemagne HCOB Composite Flash PMI Juillet

0800 UE HCOB Mfg Flash PMI Juillet

0800 UE HCOB Services Flash PMI Juillet

0800 EU HCOB Composite Flash PMI July

0830 UK Mfg Flash PMI Juillet

0830 UK Services Flash PMI Juillet

0830 UK Flash PMI Composite Juillet

1400 US New Home Sales-Units June