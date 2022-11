Les prix des appartements en Corée du Sud connaissent leur plus forte baisse depuis deux décennies

Les prix des appartements en Corée du Sud ont chuté de 1,20 % en octobre par rapport au mois précédent, selon le Korea Real Estate Board. Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis le début de la série de données en novembre 2003, alors que la hausse des taux hypothécaires continue de freiner la demande.

Dans la capitale Séoul, les prix des appartements ont baissé de 1,24%, la baisse la plus rapide depuis décembre 2008, étendant les pertes à un neuvième mois consécutif.

L'indice national des prix des transactions d'appartements a chuté de 7,13 % au cours de la période janvier-septembre, en passe de connaître la plus forte baisse annuelle depuis l'introduction de ces données en 2006.

La Banque de Corée devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base le 24 novembre, après avoir procédé à un total de 250 points de base de hausses depuis août de l'année dernière pour contenir l'inflation.

La hausse du coût de la vie érode le revenu des ménages et assombrit les perspectives de consommation dans la quatrième plus grande économie d'Asie, où les dépenses privées représentent environ la moitié du produit intérieur brut.

Les analystes ne s'attendent qu'à une ou deux hausses supplémentaires des taux d'intérêt par la Banque de Corée pour le reste de cette année et pour 2023 afin de porter le taux terminal à 3,25 % ou 3,50 %.

Certains, dont Citi et Morgan Stanley, ont évoqué la possibilité que le cycle de resserrement actuel de la BOK se termine à 3,25 % la semaine dernière en raison des vents contraires croissants pour la croissance et des inquiétudes concernant un resserrement du crédit sur les marchés monétaires à court terme.

"Historiquement, le marché immobilier a été l'une des variables les plus importantes pour la politique monétaire de la Corée du Sud, car il est étroitement lié à la dette des ménages du pays, qui est la plus élevée au monde en termes de ratio par rapport au PIB", a déclaré Moon Hong-cheol, économiste à DB Financial Investment.

Le ratio de la dette des ménages sud-coréens par rapport au PIB s'élevait à 102,2 % au deuxième trimestre, selon les données de 35 grandes économies de l'Institut de la finance internationale.

"Un resserrement excessif peut avoir des effets irréversibles, et pour l'atterrissage en douceur du marché immobilier, la BOK devra refléter de manière appropriée les conditions du marché dans ses décisions de politique monétaire", a ajouté M. Moon de DB Financial.

L'un des sept membres du conseil d'administration de la BOK s'est également fait l'écho de cette opinion mardi, puisque Suh Young-kyung a déclaré que le rythme actuel des hausses de taux d'intérêt devait être ralenti en cas de ralentissement économique dû aux retombées d'un resserrement du crédit local.

Au cours des cinq dernières années, les prix des maisons à Séoul ont plus que doublé dans ce qui a commencé comme une recherche de maisons alimentée par la relance et s'est transformé en un passe-temps national, même si des restrictions de prêt plus lourdes ont jeté de nombreux milléniaux dans la détresse financière.