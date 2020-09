Les prix des appartements et maisons augmentent en août

Zurich (awp) - Les prix des logements en propriété ont enregistré un bond en août, autant pour les appartements que les maisons, selon la dernière étude publiée mercredi par le portail immobilier Immoscout24.ch et le cabinet de conseil Cifi.

Pour les maisons, les tarifs ont progressé de 1,9% en moyenne en Suisse comparé au mois précédent. Au regard de la fin août 2019, la croissance s'élève même à 3,4%, ont indiqué les auteurs de l'étude mensuelle dans un communiqué.

Concernant les appartements, la hausse mensuelle atteint 0,9% alors qu'en comparaison annuelle les prix ont renchéri de 4%.

"Les régions périphériques sont dorénavant envisagées, alors que la proximité avec le lieu de travail représentait jusqu'à présent une condition essentielle" à l'achat d'un bien immobilier, a estimé le directeur d'Immoscout24, Martin Waeber.

Cette tendance à la décentralisation a été renforcée par la flexibilisation des conditions de travail, notamment par le télétravail, a-t-il ajouté.

La situation est plus modérée en matière de loyers. Ces derniers ont quasiment stagné (-0,1%) sur un mois et augmenté de seulement 0,4% en moyenne sur un an.

al/vj