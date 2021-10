Les prix des appartements et maisons continuent de grimper

Zurich (awp) - Les prix des maisons individuelles et appartements ont continué de progresser au 3e trimestre 2021 en Suisse et notamment dans la région lémanique, selon l'indice des prix des transactions publié mercredi par Raiffeisen.

Les acquéreurs de maisons individuelles (MI) ont dû débourser 4,4% de plus qu'au trimestre précédent. L'augmentation des prix de la propriété par étages (PPE) a été un peu moins prononcée (+2,0%), précise le communiqué.

En comparaison annuelle, l'augmentation des prix est cependant plus accentuée. Les prix des maisons (MI) ont bondi de 9,7% et ceux des appartements (PPE) se sont enrobés de 7,9%.

Les prix des appartements se sont inscrits en hausse dans toutes les régions et catégories, mais dans la région lémanique, l'étude a observé un renchérissement plus marqué (+12,3% sur un an). Les maisons pour leur part sont très prisées dans les régions touristiques, notamment en raison du télétravail, explique le chef économiste de Raiffeisen Suisse.

