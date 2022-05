Les prix des carburants américains grimpent plus vite que ceux du brut alors que les exportations resserrent le marché

Les traders disent que les stocks mondiaux de carburant ne sont pas susceptibles d'augmenter rapidement car les grands producteurs, comme l'OPEP, augmentent leur production lentement. L'étroitesse des marchés des carburants est plus alarmante, disent-ils, car elle montre que les raffineurs ont du mal à répondre à la demande, même si davantage de brut devient disponible grâce aux importantes libérations de réserves.

"Les choses sont vraiment tendues avec le diesel et la demande mondiale", a déclaré Aaron Milford, directeur général de Magellan Midstream Partners, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats jeudi.

Les stocks mondiaux de brut, d'essence et d'autres carburants s'amenuisent à mesure que la demande a rebondi à des niveaux pré-pandémiques. Les approvisionnements se sont encore resserrés après l'invasion de l'Ukraine et les sanctions subséquentes des États-Unis et de leurs alliés contre la Russie.

Washington a libéré des millions de barils des réserves stratégiques américaines, contribuant ainsi à contrôler le prix du brut. Mais les stocks de produits continuent de baisser.

Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de près de 17 %, selon les données de Refinitiv Eikon, tandis que les contrats à terme sur l'essence américaine ont bondi de plus de 30 % et que les contrats à terme sur le mazout de chauffage américain, un indicateur du diesel, ont gagné 40 %.

"Généralement, à cette période de l'année, les produits devancent le brut, mais dans ce cas, l'écart est beaucoup plus important que la normale. C'est un signe que le marché des produits crie aux raffineurs : 'Au travail, nous avons besoin de plus d'approvisionnement'", a déclaré Phil Flynn, analyste principal chez Price Futures Group.

Les stocks sont particulièrement serrés pour les distillats à 105 millions de barils, le plus bas depuis avril 2008, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Les stocks commerciaux de brut américain sont en hausse depuis fin février en raison des libérations des réserves américaines.

Les exportations américaines de produits raffinés ont atteint une moyenne de 6,3 millions de barils par jour (bpj) au cours des quatre dernières semaines, soit le taux d'exportation le plus rapide de l'histoire des États-Unis.

La hausse du prix du brut américain a été limitée par les inquiétudes concernant la demande d'énergie pendant les fermetures prolongées du COVID-19 en Chine.

L'escompte du brut américain par rapport à la référence mondiale Brent s'est réduit à moins 2,15 $ le baril la semaine dernière, le plus faible depuis novembre, avant de s'élargir à nouveau. Une décote plus étroite rend le brut américain moins attrayant sur les marchés étrangers.

Les négociants affirment que la baisse de la capacité de raffinage, en particulier sur la côte Est, a resserré les marchés des produits, augmentant les primes sur le kérosène et le diesel. Les stocks de distillats de la côte Est sont à un niveau record.

"Nous n'avons vraiment pas la capacité de (exporter davantage) tout en n'affectant pas le marché intérieur", a déclaré Robert Yawger, directeur exécutif des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho. "Nous avons augmenté l'utilisation de certaines raffineries, mais une grande partie de cette augmentation est destinée à la zone euro et non au New Jersey."

La hausse des prix des carburants aux États-Unis dépasse celle du pétrole brut