Les prix des cryptomonnaies dégringolent et les transactions boursières s'essoufflent en raison des problèmes rencontrés.

Le prix des cryptomonnaies a plongé et les échanges de cryptomonnaies ont été retardés mardi, une journée au cours de laquelle le Salvador a rencontré des difficultés en tant que premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale.

Les actions des entreprises liées à la blockchain ont également chuté alors que les stocks de crypto ont été touchés par des pannes de plateforme d'échange. Mais l'attention principale s'est portée sur le Salvador, où le gouvernement a dû débrancher temporairement un portefeuille numérique pour faire face à la demande.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, a chuté de plus de 17 % à 43 000 $ avant de réduire ses pertes pour s'échanger à 47 140,27 $ (-9,20 %). Plus tôt, le bitcoin avait atteint un sommet de 52 948,00 $.

Son petit rival, l'ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a chuté de 11,99 %.

Les principales bourses de cryptomonnaies Coinbase Global Inc et Kraken ont déclaré avoir été confrontées à des retards dans certaines transactions sur leurs plateformes.

Coinbase a déclaré que certaines transactions ont été retardées ou annulées à des "taux élevés" et que "nos applications peuvent connaître des erreurs." La bourse a par la suite déclaré que les problèmes liés à la lecture des cartes Coinbase avaient été résolus et que les transactions se déroulaient normalement.

La bourse Gemini a déclaré qu'elle était entrée temporairement dans une période de maintenance complète pour résoudre un problème lié à la bourse qui a causé des problèmes de performance.

L'action Coinbase a perdu 4,02 %.

Tout ce qui est lié aux cryptomonnaies a semblé souffrir. Les mineurs de cryptomonnaies Riot Blockchain ont chuté de 7,38 % et Marathon Digital Holdings de 7,76 %.

Les actions de MicroStrategy Inc, un acheteur de BTC et une société de logiciels de business intelligence, ont chuté de 7,64 %.