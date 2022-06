Les prix des denrées alimentaires baissent en mai, la production céréalière devrait diminuer, selon l'agence des Nations Unies

L'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en, qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, a atteint une moyenne de 157,4 points le mois dernier contre 158,3 pour avril.

Le chiffre d'avril avait été précédemment évalué à 158,5.

Malgré la baisse mensuelle, l'indice de mai était encore 22,8 % plus élevé qu'un an auparavant, poussé à la hausse en partie par les inquiétudes concernant l'impact de l'invasion russe en Ukraine.

Dans des estimations distinctes de l'offre et de la demande de céréales https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en, la FAO a indiqué qu'elle s'attendait à une baisse de la production céréalière mondiale lors de la campagne 2022/23 pour la première fois en quatre ans, soit 16 millions de tonnes par rapport au niveau record de 2021, pour atteindre 2,784 milliards de tonnes.

Alors que les indices des prix des produits laitiers, du sucre et des huiles végétales ont tous baissé le mois dernier, l'indice de la viande a légèrement augmenté pour atteindre son plus haut niveau historique et l'indice des céréales a grimpé de 2,2 %, le blé affichant un gain de 5,6 % en glissement mensuel. En glissement annuel, les prix du blé ont augmenté de 56,2 %.

Selon la FAO, les prix du blé ont été poussés à la hausse par l'annonce de l'Inde d'une interdiction d'exportation, ainsi que par la réduction des perspectives de production en Ukraine suite à l'invasion russe.

L'indice des prix des huiles végétales a chuté de 3,5 % par rapport à avril, poussé à la baisse en partie par la décision de l'Indonésie de lever une interdiction d'exportation éphémère sur l'huile de palme.

"Les restrictions à l'exportation créent une incertitude sur le marché et peuvent entraîner des pics de prix et une volatilité accrue des prix. La baisse des prix des oléagineux montre combien il est important de les lever et de laisser les exportations se dérouler sans heurts", a déclaré Maximo Torero Cullen, économiste en chef de la FAO.

L'indice des produits laitiers a également chuté de 3,5 % en glissement mensuel, le prix des poudres de lait étant celui qui a le plus baissé en raison des incertitudes du marché liées à la poursuite des blocages du COVID-19 en Chine.

L'indice de la viande a augmenté de 0,6 % en mai, la stabilité des prix mondiaux de la viande bovine et la baisse des prix de la viande porcine étant compensées par une forte augmentation des prix de la volaille.

En publiant ses premières prévisions pour la production céréalière mondiale, la FAO a prévu une baisse de la production de maïs, de blé et de riz, tandis que la production d'orge et de sorgho devrait augmenter.

"Les prévisions sont basées sur l'état des cultures déjà en terre et sur les intentions de plantation pour celles qui doivent encore être semées", précise la FAO.

L'utilisation mondiale de céréales devrait diminuer en 2022/23 de 0,1 % par rapport aux niveaux de 2021/22, pour atteindre 2,788 milliards de tonnes - la première contraction en 20 ans.