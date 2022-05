Les prix des denrées alimentaires ont légèrement baissé en avril après une flambée record, selon l'agence des Nations Unies

L'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, s'est établi en moyenne à 158,5 points le mois dernier, contre un chiffre révisé à la hausse de 159,7 pour mars.

Le chiffre de mars avait été précédemment évalué à 159,3.

"La légère baisse de l'indice est un soulagement bienvenu, en particulier pour les pays à faible revenu et à déficit vivrier, mais les prix des denrées alimentaires restent néanmoins proches de leurs récents sommets, reflétant une tension persistante sur le marché et posant un défi à la sécurité alimentaire mondiale pour les plus vulnérables", a déclaré Maximo Torero Cullen, économiste en chef de la FAO.

Bien qu'il ait baissé d'un mois sur l'autre, l'indice d'avril était supérieur de 29,8 % à celui de l'année précédente, poussé à la hausse en partie par les inquiétudes concernant l'impact de l'invasion russe en Ukraine.

L'indice des prix des céréales de l'agence a baissé de 0,7 % en avril après un bond de 17 % en mars. Alors que les prix du maïs ont chuté de 3,0 %, ceux du blé ont augmenté de 0,2 %. Selon la FAO, le blé a été touché par le blocage des ports en Ukraine et les inquiétudes sur l'état des cultures aux États-Unis, mais ces préoccupations ont été partiellement compensées par des expéditions plus importantes en provenance de l'Inde et des exportations plus élevées que prévu de la Russie.

L'indice FAO des prix des huiles végétales a chuté de 5,7 % en avril, le rationnement de la demande ayant fait baisser les prix des huiles de palme, de tournesol et de soja.

Les prix du sucre ont augmenté de 3,3 %, l'indice des prix de la viande de 2,2 % et l'indice des produits laitiers de 0,9 %.

Dans des estimations distinctes de l'offre et de la demande de céréales vendredi, la FAO a légèrement réduit sa projection de la production mondiale de blé en 2022 à 782 millions de tonnes, contre 784 millions le mois dernier.

Les prévisions tenaient compte d'une réduction attendue de 20 % de la superficie récoltée en Ukraine et d'une baisse prévue de la production au Maroc en raison d'une sécheresse dans cet État d'Afrique du Nord.

Avec presque toutes les cultures récoltées, les prévisions de la FAO concernant la production céréalière mondiale pour 2021 sont restées inchangées à 2,799 milliards de tonnes, soit 0,8 % de plus que les niveaux de 2020.

L'agence a légèrement augmenté sa projection du commerce mondial de céréales pour la campagne 2021/22 à 473 millions de tonnes, soit 3,7 millions de tonnes de plus que les prévisions du mois dernier, mais 1,2 % de moins que le niveau record de 2020/21.

La FAO a déclaré que la révision à la hausse reflète des exportations plus fortes de la Russie sur la base d'expéditions continues en avril, principalement vers l'Égypte, l'Iran et la Turquie.

En mars, la FAO a mis en garde contre une hausse des prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pouvant atteindre 20 % en raison du conflit en Ukraine, augmentant ainsi le risque de malnutrition accrue.