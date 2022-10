Les prix des importations américaines affichent une troisième baisse mensuelle consécutive en septembre

Les prix à l'importation ont diminué de 1,2 % le mois dernier après avoir baissé de 1,1 % en août, a indiqué vendredi le département du Travail. Au cours des 12 mois jusqu'en septembre, les prix à l'importation ont augmenté de 6,0 %, la plus faible hausse depuis février 2021, après avoir progressé de 7,8 % en août.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à l'importation, qui excluent les droits de douane, baisseraient de 1,1 % en glissement mensuel.

Les données gouvernementales de cette semaine ont montré que les prix à la consommation et à la production ont augmenté plus que prévu en septembre, ce qui a cimenté les attentes d'une quatrième hausse consécutive de 75 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

La baisse des prix à l'importation a également suggéré une atténuation des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui s'est traduit par des lectures inchangées des prix sous-jacents des biens à la consommation et à la production en septembre.

Les prix des carburants importés ont baissé de 7,5 % le mois dernier après avoir diminué de la même manière en août. Les prix du pétrole ont également baissé de 7,5 %, tandis que le coût des aliments importés a rebondi de 0,2 %.

Mais les prix du pétrole ont probablement atteint leur niveau le plus bas après la décision prise la semaine dernière par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de réduire la production de brut.

En excluant le carburant et les aliments, les prix à l'importation ont baissé de 0,5 %. Ces prix à l'importation dits de base ont baissé de 0,1 % en août. Ils ont augmenté de 3,3 % sur une base annuelle en septembre. La force du dollar contribue à limiter l'augmentation des prix de base à l'importation.

Le dollar a gagné 10,5 % par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis depuis janvier.

Le rapport a également montré que les prix à l'exportation ont baissé de 0,8 % en septembre après avoir plongé de 1,7 % en août.

Les prix des exportations agricoles ont diminué de 1,0 %, tirés vers le bas par la baisse des prix du soja, des fruits, de la viande et des noix. Les prix des exportations non agricoles ont diminué de 0,9 %. Les prix à l'exportation ont augmenté de 9,5 % en glissement annuel en septembre, soit la plus faible hausse depuis février 2021, après avoir progressé de 10,7 % en août.