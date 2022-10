Les prix des logements à Hong Kong baissent de 2,1 % en septembre et de 8 % cette année.

La baisse des prix de l'immobilier le mois dernier dans l'un des marchés immobiliers les plus inabordables au monde fait suite à une baisse révisée de 1,9 % en août.

L'indice des prix de l'immobilier était de 362,1 en septembre, soit une baisse de 9 % par rapport au sommet historique de 398,1 atteint en septembre de l'année dernière. Les prix de l'immobilier dans le centre financier ont chuté de 8,1 % au cours des neuf premiers mois de cette année.

Les banques de Hong Kong ont augmenté leur meilleur taux de prêt de 12,5 points de base le mois dernier, la première hausse de taux en quatre ans.

L'augmentation des coûts des prêts hypothécaires et les sombres perspectives économiques ont aggravé le pessimisme des propriétaires, alors que les prix des logements pour l'année entière devraient baisser d'environ 10 %, la première baisse depuis 2008.

Martin Wong, responsable de la recherche et du conseil de la société de conseil immobilier Knight Frank Greater China, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les prix continuent à baisser à court terme, en partie à cause de la déroute du marché boursier qui a poussé cette semaine le principal indice Hang Seng à son plus bas niveau depuis avril 2009.

Les volumes de transactions devraient tomber à leur plus bas niveau depuis neuf ans pour l'ensemble de l'année, a-t-il ajouté.