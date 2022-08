Les prix des logements au Royaume-Uni augmentent au rythme le plus lent depuis un an, selon Nationwide

Le mois dernier, les prix des logements ont augmenté de 0,1 % par rapport à juin, où ils avaient progressé de 0,2 %. Il s'agit de la plus faible augmentation depuis juillet de l'année dernière et elle est inférieure à la prévision médiane d'un sondage Reuters auprès des économistes, qui prévoyait une augmentation de 0,3 %.

En termes annuels, les prix ont augmenté de 11,0 % par rapport à juillet 2021, ce qui constitue une accélération par rapport à la croissance de 10,7 % enregistrée en juin, mais qui est plus faible que prévu par tous les économistes interrogés par Reuters.

Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide, a déclaré que le marché du logement avait été étonnamment dynamique jusqu'à présent, compte tenu des tensions sur le budget des ménages et de la chute de la confiance des consommateurs à un niveau record.

"Nous continuons de nous attendre à ce que le marché ralentisse à mesure que la pression sur les budgets des ménages s'intensifie au cours des prochains trimestres, l'inflation devant atteindre deux chiffres vers la fin de l'année", a déclaré M. Gardner.

Une hausse des taux d'intérêt de la BoE refroidirait également le marché si les taux hypothécaires augmentaient en conséquence, a-t-il ajouté.

Le marché immobilier britannique a montré des signes de refroidissement après la poussée de la demande de maisons plus grandes pendant la pandémie de COVID-19, qui a été stimulée par une réduction d'impôts pour les acheteurs, aujourd'hui expirée.

La semaine dernière, les données de la BoE ont montré le niveau le plus bas de nouvelles approbations de prêts hypothécaires en juin depuis deux ans et les banques et les sociétés de construction s'attendent à la plus grande chute de la demande de prêts hypothécaires depuis la mi-2020.

La BoE a augmenté les taux d'intérêt cinq fois depuis décembre pour tenter de faire face à la poussée de l'inflation et elle devrait augmenter à nouveau les coûts d'emprunt jeudi, l'ampleur de la hausse étant la seule question pour les investisseurs.