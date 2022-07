Les prix des logements en Australie chutent, Sydney connaît son pire mois depuis 40 ans

Les chiffres publiés lundi par le consultant immobilier CoreLogic montrent que les prix au niveau national ont baissé de 1,3 % en juillet, contre 0,6 % en juin. Les prix étaient encore 8,0% plus élevés pour l'année, reflétant les énormes gains réalisés en 2021 et au début de 2022.

La faiblesse s'est concentrée dans les capitales où les prix ont chuté de 1,4 % en juillet, tandis que la croissance annuelle a ralenti à 5,4 % après avoir été supérieure à 20 % au début de l'année.

Le recul à Sydney s'est accéléré, les valeurs ayant chuté de 2,2 % au cours du mois, tandis que Melbourne a perdu 1,5 %. La croissance annuelle à Sydney a freiné à seulement 1,6 %, bien loin des jours grisants de 2021 où les prix ont augmenté d'un quart.

"Bien que le marché immobilier ne soit qu'au bout de trois mois de déclin, l'indice national de la valeur des maisons montre que le rythme de la baisse est comparable à celui du début de la crise financière mondiale en 2008, et à la forte baisse du début des années 1980", a déclaré Tim Lawless, directeur de recherche de CoreLogic.

"À Sydney, où le ralentissement s'est particulièrement accéléré, nous assistons aux plus fortes baisses de valeur depuis près de 40 ans."

D'autres villes ont également commencé à connaître des baisses, avec Brisbane qui a perdu 0,8 %, Canberra 1,1 % et Hobart 1,5 %.

Même les régions ont commencé à se refroidir avec une baisse des prix de 0,8 %, mettant fin à une longue période haussière, les gens se tournant vers la vie à la campagne et un plus grand espace.

Ce recul reflète en partie la hausse des coûts d'emprunt, la Reserve Bank of Australia (RBA) ayant relevé ses taux trois mois de suite et étant considérée comme certaine de les relever à nouveau cette semaine dans le but de contenir l'inflation galopante. [AU/INT]

Les marchés parient que le taux actuel de 1,35 % pourrait atteindre 3,40 % au milieu de l'année prochaine. Les grandes banques ont également fortement augmenté les coûts d'emprunt sur les nouveaux prêts hypothécaires à taux fixe et ont resserré les normes de prêt.

Une baisse soutenue des prix serait un frein à la richesse des consommateurs étant donné que la valeur notionnelle des 10,8 millions de maisons australiennes a augmenté de 210 milliards de dollars australiens (146,52 milliards de dollars) au cours du seul premier trimestre pour atteindre 10,2 trillions de dollars australiens.

(1 $ = 1,4333 dollars australiens)