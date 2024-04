Les prix des logements neufs en Chine augmentent au rythme le plus rapide depuis plus de deux ans et demi, selon une enquête

Les prix des logements neufs en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide depuis plus de deux ans et demi en mars par rapport au mois précédent, a montré lundi une enquête privée, sous l'impulsion d'une série de mesures de soutien visant à soutenir le secteur immobilier en crise.

Le prix moyen des logements neufs dans 100 villes a augmenté de 0,27 % en mars, la plus forte hausse depuis juillet 2021, selon les données de l'institut de recherche immobilière China Index Academy. Ce chiffre est à comparer à la hausse de 0,14 % enregistrée en février. Le secteur immobilier chinois, pilier de l'économie, est passé d'une crise à l'autre depuis 2021, après qu'une répression réglementaire de l'effet de levier élevé chez les promoteurs a déclenché une crise de liquidité. Une série de mesures de relance et d'assouplissement prises par les responsables politiques locaux n'ont pas réussi à stimuler les ventes ou à augmenter les liquidités. Les autorités de la ville de Pékin ont légèrement assoupli les règles d'achat de logements la semaine dernière, en abrogeant une règle qui interdisait aux particuliers d'acheter un logement dans la ville dans les trois ans suivant leur divorce. Le nombre de villes où les prix des logements neufs ont augmenté sur un mois en mars s'élève à 43, soit trois de plus qu'en février. La mégapole de Shanghai a enregistré la plus forte hausse de prix (1,09 %), tandis que la ville de Changchun, dans le nord-est du pays, a connu la plus forte baisse (0,68 %). Cependant, les ventes totales en valeur de 100 sociétés immobilières ont chuté de 49,0 % en glissement annuel au cours des trois premiers mois de l'année, ce qui indique que le redressement du secteur n'est pas encore en vue. "L'introduction intensive de politiques relatives au marché de l'immobilier pourrait conduire à un rétablissement progressif du sentiment du marché", a déclaré la China Index Academy. "La baisse des ventes de logements neufs devrait s'atténuer au deuxième trimestre.