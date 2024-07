Les prix des logements neufs en Chine ont baissé en juin à leur rythme le plus rapide depuis environ neuf ans, selon des données officielles publiées lundi, le secteur sinistré ayant du mal à trouver un point bas malgré les mesures de soutien du gouvernement visant à contrôler l'offre excédentaire et à soutenir la confiance.

Les prix des logements neufs ont baissé de 4,5 % par rapport à l'année précédente, atteignant leur niveau le plus bas depuis juin 2015, soit une baisse plus importante que celle de 3,9 % enregistrée en mai, selon les calculs de Reuters basés sur les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Les prix ont baissé de 0,7% en glissement mensuel en juin, après une baisse de 0,7% en mai.

Le secteur immobilier reste un frein majeur à l'économie de 18 000 milliards de dollars, après avoir traversé une crise depuis 2021.

Les autorités ont mis en place une série de mesures de soutien, y compris la réduction des coûts d'achat dans les grandes villes et l'autorisation pour les gouvernements locaux d'acheter certains appartements invendus et de les transformer en logements abordables.