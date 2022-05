Les prix des logements neufs en Chine chutent en avril pour la première fois depuis décembre, alors que le COVID fait des siennes.

Les prix des logements neufs en Chine ont baissé en avril pour la première fois en glissement mensuel depuis décembre, selon des données officielles publiées mercredi, déprimés par une demande fragile dans les petites villes et par les fermetures strictes et généralisées du COVID-19.

Les prix moyens des logements neufs dans 70 grandes villes ont baissé de 0,2% en glissement mensuel, contre une croissance nulle en mars, selon les calculs de Reuters basés sur les données d'avril du Bureau national des statistiques (NBS).

Les prix des logements neufs ont augmenté de 0,7 % par rapport à l'année précédente, le rythme le plus lent depuis octobre 2015 et un relâchement par rapport à un gain de 1,5 % en mars.

Les perspectives du marché immobilier chinois ont été sombres ces derniers mois. Le marché, un pilier de la deuxième plus grande économie du monde, a été affaibli par une répression gouvernementale contre les emprunts excessifs des promoteurs.

Le mois dernier, plus de 40 villes avaient pris des mesures pour stimuler l'intérêt des acheteurs, notamment des subventions, des réductions des taux hypothécaires et l'autorisation de prêts plus importants auprès des fonds de prévoyance pour le logement.

La ville de Tianjin, dans le nord du pays, a publié un projet de consultation le 24 avril qui prévoyait d'augmenter le prêt maximum d'un tel fonds pour les acheteurs d'une première maison à 800 000 yuans (120 000 $), contre 600 000 yuans auparavant.

Les autorités financières chinoises ont autorisé dimanche une nouvelle baisse des taux d'intérêt des prêts hypothécaires pour certains acheteurs de maison.

En avril, 47 des 70 villes étudiées par le NBS ont signalé une baisse des prix des logements neufs par rapport au mois précédent, contre 38 villes ayant enregistré une baisse en mars.

Les prix des logements neufs dans les villes de niveau 3 et 4 ont baissé de 0,6 % en avril, après une baisse de 0,2 % en mars.

Les prix dans les villes de niveau 2, telles que Chengdu et Nanjing, ont baissé de 0,1 %, contre une croissance nulle en mars. Dans les villes de niveau 1, telles que Shanghai et Pékin, les prix ont augmenté de 0,2 % contre une croissance de 0,4 % en mars.

"Les prix des logements ont baissé dans un plus grand nombre de villes en avril. Le secteur du logement traverse une crise", a déclaré Zhang Zhiwei, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"La politique du gouvernement est devenue plus favorable, mais pas de manière écrasante. Il y a encore beaucoup de restrictions."

Les épidémies de COVID-19 et les lockdowns prolongés dans des dizaines de villes ont encore pesé sur le marché immobilier déjà vulnérable.

Shanghai a enduré des lockdowns pendant environ sept semaines. Elle prévoit de reprendre les activités extérieures par étapes et de lever les lockdowns d'ici juin.

"Le revenu des ménages a probablement été endommagé par les épidémies d'Omicron, et les lockdowns ont rendu les transactions et les investissements immobiliers difficiles", a déclaré Zhang.

"On ne sait pas exactement quand le secteur du logement va rebondir."

Pour avril, les prix des logements neufs à Shanghai sont restés inchangés par rapport au mois précédent. Ils étaient en hausse depuis novembre 2020.

Les données pour le mois d'avril publiées lundi, montrant un plongeon des ventes de propriétés et une baisse des investissements, ont ajouté à l'incertitude sur les perspectives du marché immobilier.

Les ventes immobilières en valeur en avril ont chuté de 46,6 % par rapport à l'année précédente, la plus forte baisse depuis août 2006, et nettement plus grave que la chute de 26,17 % observée en mars.

(1 $ = 6,7460 yuans) (Reportage de Liangping Gao et Ryan Woo ; Édition de Bradley Perrett)