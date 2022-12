Les prix des logements neufs en Chine continuent de baisser en novembre - enquête

Les fermetures pour cause de pandémie entravent les ventes, ont déclaré les responsables du secteur immobilier.

Les prix des maisons neuves avaient baissé de 0,06 % en novembre par rapport à octobre, où la baisse mensuelle était de 0,01 %, a déclaré China Index Academy, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de recherche immobilière du pays.

La chute des valeurs affaiblit la position des promoteurs immobiliers déjà à court d'argent avec des stocks invendus.

Le gouvernement a pris des mesures en novembre pour atténuer la pénurie de liquidités de l'industrie, qui a étouffé l'activité dans un secteur qui représente un quart de l'économie et qui a été un moteur clé de la croissance.

Le 11 novembre, la banque centrale a mis en place un plan de sauvetage et cette semaine, le régulateur des valeurs mobilières a levé l'interdiction faite aux sociétés immobilières cotées en bourse de lever des capitaux par le biais d'offres d'actions.

Les mesures de soutien aideront, mais la reprise complète du secteur sera entravée par une pénurie d'acheteurs, disent les banquiers, les promoteurs et les analystes.

Les mesures de contrôle de la pandémie n'aident pas, ont déclaré deux responsables du secteur immobilier, parlant de ce sujet sensible sous couvert d'anonymat. La demande est nécessairement faible lorsque les acheteurs ne peuvent pas quitter leur domicile pour inspecter les propriétés qu'ils pourraient vouloir acheter, ont déclaré les gestionnaires.

Parmi les 100 villes étudiées par le cabinet d'études, 57 ont vu les prix des logements neufs en novembre inférieurs à ceux d'octobre, où les prix avaient été plus bas dans 54 villes.

La ville de Zhongshan, dans le delta de la rivière des Perles, a connu la plus forte baisse en novembre, avec une diminution des prix de 1,45 % par rapport à octobre.

Mesuré en fonction de la surface, le volume des ventes de logements dans les 100 villes a baissé de près de 30 % par rapport à l'année précédente, a indiqué le cabinet dans une déclaration séparée, en partie en raison des mesures rigoureuses de lutte contre la pandémie.

"Il faudra du temps pour que le marché immobilier se stabilise, car la situation COVID-19 devient de plus en plus grave et la pression à la baisse à court terme sur l'économie a augmenté", a déclaré le cabinet d'études.

Les prix des logements neufs baisseront au cours du premier semestre de l'année prochaine avant d'augmenter pendant toute l'année 2023, ont déclaré les économistes dans un sondage Reuters. Ils ne s'attendent pas à ce que de nouvelles mesures de relance ou un assouplissement des restrictions COVID-19 soutiennent le secteur en crise l'année prochaine.