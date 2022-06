Les prix des matières premières dopent les actions londoniennes ; Melrose bondit suite à la vente d'une unité d'Ergotron

L'indice FTSE 100 à valeurs sûres a augmenté de 1,0% à 0723 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 à orientation nationale a progressé de 1,2%.

Le pétrole brut Brent a dépassé les 120 dollars le baril après que l'Arabie Saoudite ait augmenté les prix de ses ventes de brut en juillet. Les majors du pétrole BP et Shell ont ajouté 2,0 % et 1,2 %, respectivement. [O/R]

Les prix des produits de base, y compris le cuivre de Londres, ont bondi en raison de l'assouplissement des verrouillages COVID-19 de la Chine et des promesses de relance des autorités qui ont stimulé le sentiment. [.SS]

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devra faire face à un vote de confiance de la part des législateurs du parti conservateur au pouvoir plus tard dans la journée de lundi, a déclaré le président du Comité 1922 Graham Brady aux législateurs.

Presque tous les secteurs du FTSE 100 étaient dans le noir, avec les plus gros coups de pouce des constructeurs de maisons, des mineurs et des métaux précieux.

La société britannique Melrose Industries Plc a augmenté de 3,3 % après avoir accepté de vendre son unité Ergotron à des fonds gérés par le groupe américain Sterling pour 650 millions de dollars.

Les marchés britanniques étaient fermés jeudi et vendredi pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth.