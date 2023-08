Les prix des métaux non ferreux à Londres ont baissé mardi, car la fermeté du dollar a rendu les métaux cotés en billets verts plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le dollar s'est renforcé après qu'une enquête de la Réserve fédérale ait montré que les banques américaines avaient durci leurs critères de crédit et diminué la demande de prêts au cours du deuxième trimestre, signe que la hausse des taux d'intérêt a un impact sur l'économie.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,3 % à 8 803,50 $ la tonne métrique à 0237 GMT, l'aluminium a baissé de 0,5 % à 2 272 $, le nickel a baissé de 1,2 % à 22 035 $, le zinc a baissé de 0,5 % à 2 553 $ et le plomb a baissé de 0,3 % à 2 143,50 $.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1,7 % à 70 620 yuans (9 856,25 $) la tonne métrique, l'aluminium a grimpé de 1,1 % à 18 570 yuans, et le zinc a progressé de 1,7 % à 21 150 yuans.

Le nickel du SHFE a chuté de 0,7% à 170 930 yuans la tonne métrique et le plomb a chuté de 0,7% à 15 865 yuans.

Les prix de l'étain ont chuté alors que les stocks dans les entrepôts du LME < MSNSTX-TOTAL> ont bondi à 5 275 tonnes métriques, le plus haut niveau depuis octobre 2020. Les stocks d'étain du SHFE < SN-STX-SGH> ont frôlé leur plus haut niveau depuis 2017.

L'étain du LME a chuté de 3,6% à 27 595 dollars la tonne métrique, son plus bas niveau depuis le 6 juillet, et l'étain du SHFE a atteint son plus bas niveau depuis le 5 juillet, en baisse de 4,2% à 224 180 yuans la tonne métrique.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0430 Australie Taux d'escompte de la RBA Août

0600 Royaume-Uni Nationwide House Price MM, YY July

0750 France S&P Global Mfg PMI Juillet

0755 Allemagne HCOB Mfg PMI Juillet

0755 Allemagne Chg chômage, taux SA juillet

0800 UE HCOB Mfg Final PMI Juillet

0830 Royaume-Uni S&P GLBL/CIPS Mfg PMI Final July

0900 UE Taux de chômage Juin

1345 US S&P Global Mfg PMI Final Juillet

1400 US ISM Manufacturing PMI Juillet

(1 $ = 7,1650 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich)