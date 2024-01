Les prix des produits alimentaires et des boissons britanniques continueront d'augmenter en 2024, contribuant à une crise prolongée du coût de la vie, a déclaré jeudi un éminent chercheur du secteur de l'épicerie.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons se situera entre 0,3 % et 2,3 % d'ici la fin de l'année, a estimé dans son dernier rapport l'Institute of Grocery Distribution (IGD), dont les prévisions sur l'inflation des produits alimentaires au Royaume-Uni se sont avérées globalement exactes.

L'inflation des prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni a atteint son niveau le plus élevé depuis 1977 en mars de l'année dernière, avec plus de 19 %. Bien que cette mesure officielle ait été ramenée à 8 % en décembre, la hausse des prix des denrées alimentaires continue de peser lourdement sur les finances de nombreux ménages.

"Les récents chiffres de l'inflation montrent que la crise du coût de la vie est toujours réelle pour de nombreux consommateurs", a déclaré Michael Freedman, responsable de l'analyse économique et des consommateurs à l'IGD.

"Il existe un véritable fossé entre la société dans son ensemble et les personnes aux revenus les plus faibles.

Le niveau de vie des ménages a baissé au cours des deux dernières années en raison d'une inflation élevée, ce qui a contribué au défi électoral auquel est confronté le Premier ministre Rishi Sunak, qui a laissé entendre qu'il organiserait des élections nationales au cours du second semestre de l'année.

Le taux d'inflation global en Grande-Bretagne était de 4,0 % en décembre.

En novembre, la Banque d'Angleterre a prévu que le taux d'inflation dépasserait 3 % tout au long de l'année 2024. Elle actualisera ses prévisions le 1er février.

Le rapport de l'IGD indique également que les entreprises du secteur alimentaire devront se tenir au courant d'une série de changements politiques à venir cette année.

Il s'agit notamment de l'introduction de nouveaux contrôles frontaliers post-Brexit pour les biens importés au Royaume-Uni en provenance de l'Union européenne, et d'une révision de l'étiquetage d'origine pour les produits alimentaires et les biens de consommation. (Reportage de James Davey, édition de Bernadette Baum)