Les prix des services aux entreprises au Japon augmentent au rythme le plus rapide depuis plus de 2 ans

L'indice des prix à la production des services a augmenté de 1,7 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente une accélération par rapport à la hausse de 1,3 % enregistrée en mars et le rythme annuel le plus rapide depuis février 2022, selon les données de la Banque du Japon (BOJ).

La hausse est principalement due à la flambée des coûts du fret à l'étranger, mais les frais d'hôtel, de publicité et de location ont également augmenté, car davantage d'entreprises du secteur des services ont commencé à répercuter leurs coûts plus élevés sur les clients.

Les perspectives des prix des services feront partie des facteurs clés que la BOJ examinera pour décider dans combien de temps elle pourra suivre les autres banques centrales dans le relèvement des taux d'intérêt ultra-bas.

Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a justifié le maintien de taux bas en soulignant la croissance modeste des salaires et des prix des services au Japon, affirmant que la récente inflation par les coûts s'avérera temporaire si elle n'est pas accompagnée d'une demande intérieure solide.

"Au Japon, les salaires ont augmenté, mais le taux d'augmentation est resté modéré", a déclaré Kuroda dans un discours mercredi.

"Un défi commun à chaque pays est de déterminer l'ampleur et la persistance de la pression inflationniste. Pour ce faire, il sera important de saisir la relation entre trois prix, à savoir le prix des biens et services, les salaires et les prix des matières premières", a-t-il ajouté.