Les prix du GNL asiatique glissent dans un contexte de stabilité des flux de gaz européens

Cependant, les acteurs du marché restent préoccupés par le risque de perturbation de l'approvisionnement russe dans un contexte géopolitique tendu suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, ce qui reste un facteur haussier qui pourrait faire grimper les prix.

Le prix moyen du GNL pour livraison en avril en Asie du Nord-Est a été estimé à 38,00 $ par million de British thermal units (mmBtu), soit une baisse de 2,50 $, ou 6,2 %, par rapport à la semaine précédente, selon des sources industrielles.

"Tout est encore très politique en ce qui concerne la situation à l'Est et LE risque de coupure (du gaz russe) demeure. En attendant, les approvisionnements en provenance de Russie sont sains, le GNL (flux vers l'Europe) augmente et les perspectives sur les fondamentaux sont baissières", a déclaré un négociant européen.

Un autre facteur qui soutiendrait une hausse des prix serait les tentatives de l'Europe de remplir ses stocks de gaz pendant la saison gazière estivale qui s'étend d'avril à octobre.

"La tentative de l'Europe de remplir 90% de son stockage de gaz d'ici octobre risque d'être une entreprise difficile car cela ralentirait probablement la croissance de la demande de GNL en Asie, suggérant des prix élevés pendant des mois", a déclaré Kaushal Ramesh, analyste principal du GNL chez Rystad Energy.

Le Japan-Korea-Marker (JKM) de l'agence de prix S&P Global Commodity Insights, qui est largement utilisé comme référence au comptant dans la région, a bondi à un record de 84,762 $/mmBtu lundi, alors que les acheteurs parcourent les marchés mondiaux à la recherche de cargaisons de GNL pour remplacer le gaz et le GNL russes, mais a baissé plus tard dans la semaine.

Des sources industrielles et gouvernementales ont déclaré que les efforts de la Maison Blanche pour stimuler les exportations de gaz naturel liquéfié des États-Unis et réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe avancent lentement, en raison des préoccupations concernant l'impact sur le changement climatique.

La Commission européenne a révélé en début de semaine un plan visant à sevrer ses économies du gaz russe, en se concentrant sur le remplacement du gaz russe par des approvisionnements alternatifs de 60 milliards de mètres cubes (mmc), dont la plupart proviendraient d'importations de GNL.

"Les plans s'appuient fortement sur l'augmentation des importations de GNL, mais il n'y aura pas assez de GNL disponible pour combler l'écart, même dans le scénario très improbable où tout le GNL disponible serait expédié vers l'Europe", a déclaré Hans van Cleef, économiste principal en énergie chez ABN Amro.

Alors que les stocks sont faibles au Japon et en Corée du Sud et encourageraient la demande de réapprovisionnement, les acheteurs restent réticents à s'engager sur le marché spot et préfèrent attendre que les prix soient à des niveaux plus raisonnables.

Les taux d'affrètement du bassin de l'Atlantique ont bondi à 42 000 $/jour vendredi en raison de la demande accrue pour sécuriser le tonnage, selon Henry Bennett de Spark Commodities.