Les prix du blé augmentent alors qu'un tir de missile menace le pacte d'exportation ukrainien

La Russie, l'Ukraine, les Nations Unies et la Turquie ont signé vendredi l'accord visant à rouvrir trois ports ukrainiens de la mer Noire pour les exportations de céréales. L'accord est valable pendant 120 jours et vise des exportations mensuelles de 5 millions de tonnes.

Les contrats à terme sur le blé au Chicago Board of Trade ont augmenté de près de 4 % à 7,86 $ le boisseau lundi, regagnant une grande partie du terrain perdu vendredi, les prix ayant chuté de près de 6 % après l'annonce du pacte.

"Un redémarrage des exportations ukrainiennes nécessitera non seulement un canal de navigation sûr, mais aussi des ports sûrs. Les Russes ont semé le doute sur la sécurité des ports à peine l'encre de l'accord de transport maritime était-elle sèche. Le doute est à nouveau présent", a déclaré un négociant européen.

Les ports maritimes de l'Ukraine sont fermés depuis l'invasion de la Russie en février et si certaines récoltes sont parties par rail ou par route via des voisins comme la Roumanie et la Pologne, des millions de tonnes se sont entassées dans les fermes.

Le déclin des expéditions de l'un des plus grands exportateurs mondiaux de céréales a contribué à alimenter l'inflation alimentaire dans le monde entier et les agences des Nations unies ont averti qu'il pourrait conduire à la famine et à une migration de masse à une échelle sans précédent.

"Outre l'incertitude quant au temps qu'il faudra pour déminer, les armateurs ne navigueront tout simplement pas vers l'Ukraine, quel que soit le taux de fret, s'ils pensent que leur navire sera frappé par des missiles", a déclaré un autre négociant en céréales européen.

"L'Ukraine a besoin d'exportations de navires océaniques à fort volume pour libérer son stockage pour la nouvelle récolte ; les exportations terrestres et fluviales vers l'Europe de l'Est ne sont pas suffisantes."

L'Ukraine a poursuivi dimanche ses efforts pour relancer les exportations de céréales à partir de ses ports de la mer Noire dans le cadre du nouvel accord, mais a prévenu que les livraisons souffriraient si une frappe de missiles russes sur Odesa était un signe de plus à venir.

"Même s'ils disent qu'ils travaillent toujours à la reprise des exportations, je ne vois pas qui voudra assurer les navires qui iraient dans cette zone", a déclaré un troisième négociant européen.

Le Kremlin a déclaré lundi que le tir de missile n'affecterait pas l'exportation de céréales.

Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie avait ciblé l'infrastructure militaire.

Les contrats à terme de maïs de Chicago ont augmenté de 2 % à 5,75-3/4 $ le boisseau, tandis que le soja était en hausse de 0,9 % à 13,28 $ le boisseau.