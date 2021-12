Matières premières : Les prix du colza progressent à nouveau

Paris (awp/afp) - Les prix du colza progressaient vigoureusement lundi en milieu de journée sur le marché européen, tournant autour du niveau record des 760 euros la tonne en cours de séance, dans le sillage de la progression du soja.

Aux Etats-Unis, les marchés étaient fermés vendredi, mais jeudi le soja avait terminé à un plus haut depuis le 26 août. Cette hausse est due essentiellement à la dégradation des conditions climatiques dans le sud du Brésil et le nord de l'Argentine, respectivement premier et troisième producteurs mondiaux de soja.

De leur côté, les cours de l'huile de palme ont finalement cédé un peu de terrain lundi matin à Kuala Lumpur. "La demande en biocarburants pourrait être affectée par l'expansion du Covid-19 et les restrictions de déplacements qui s'imposent, avec leurs conséquences sur le trafic aérien", note le cabinet Agritel.

Sur Euronext, vers 12H00 (11H00 GMT), le cours du colza gagnait 8,75 euros à 760,50 euros la tonne sur l'échéance de février et prenait 7 euros à 708,25 euros la tonne sur celle de mai, pour environ 500 lots échangés.

afp/al