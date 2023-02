Les prix du diesel américain baissent alors que l'Europe commence à interdire les importations russes

La baisse de la demande à l'origine de la baisse des prix a permis aux États-Unis de reconstituer leurs stocks, en particulier le long de la côte Est, où la rareté de l'offre il y a six mois avait fait naître la perspective d'une limitation des exportations américaines. La baisse des prix pourrait atténuer les craintes d'inflation qui ont occupé les investisseurs.

Les combustibles distillés - y compris le mazout de chauffage, le carburéacteur et le diesel - ont été en pénurie pendant une grande partie de 2022, les fermetures de raffineries et la forte demande s'étant combinées pour faire monter les prix. Les contrats à terme sur le mazout de chauffage avaient atteint 5,14 $ le gallon fin avril et sont restés pour la plupart au-dessus de 3 $ le gallon jusqu'à ce mois-ci.

En partie, les acheteurs européens avaient augmenté leurs achats de distillats russes avant l'interdiction d'importation qui est entrée en vigueur le 4 février. Un hiver relativement chaud aux États-Unis et en Europe et une baisse de l'activité de camionnage commercial ont fait baisser la demande.

Ces facteurs ont contribué à faire grimper les stocks américains cette semaine à 120,5 millions de barils, le niveau le plus élevé depuis un an.

"Cette semaine était censée être celle où les prix du diesel ont explosé sur la lune, mais c'est loin d'être ce qui s'est passé", a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho.

La demande de diesel par les camionneurs a chuté à la fin de cette année, car l'inflation élevée a eu un impact sur la demande de biens aux États-Unis. L'indice Cass Freight de décembre, qui mesure les expéditions à travers le pays, a montré une baisse de 3,9 % des expéditions en glissement annuel.

L'indice Cowen/AFS Freight, très surveillé, a également montré une baisse de 13,7 % en glissement annuel des volumes de transport par camion pour le quatrième trimestre de 2022.

La demande pour un type de distillat - le carburéacteur - devrait augmenter avant les vacances d'été, selon Patrick DeHaan, analyste pétrolier chez GasBuddy.

Les raffineurs ont également une lourde liste de temps d'arrêt planifiés dans leurs installations, ce qui pourrait entraîner un nouveau resserrement des stocks au cours des deux prochains mois.

"Je ne dirais pas que nous sommes encore sortis de l'auberge, surtout avec un calendrier chargé pour les révisions", a déclaré DeHaan.