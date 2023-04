WIESBADEN (dpa-AFX) - Malgré une aide d'urgence de l'Etat en décembre, les prix du gaz ont continué à augmenter de manière significative au cours du second semestre 2022. Pour les ménages privés, le prix du gaz a grimpé en moyenne de 16,2% par rapport au premier semestre pour atteindre 9,34 centimes d'euros par kilowattheure, a rapporté lundi l'Office fédéral des statistiques à Wiesbaden. Ce chiffre tient compte de l'aide d'urgence accordée par le gouvernement fédéral en décembre, qui a permis aux ménages allemands utilisant le gaz ou le chauffage urbain d'être exemptés de la taxe de décembre. Par rapport à la même période de l'année précédente, les prix du gaz ont augmenté de 36,7%.

Les clients non résidentiels, tels que les entreprises et les administrations, ont payé en moyenne 8,06 cents par kilowattheure de gaz. C'était 25,3 pour cent de plus au premier semestre de 2022.

Le prix de l'électricité a également augmenté, selon l'Office fédéral des statistiques. Les clients résidentiels et non résidentiels ont dû payer 4,4 pour cent de plus qu'au premier semestre de 2022. Le prix moyen de l'électricité pour les clients résidentiels était de 34,96 cents par kilowattheure. Les clients non résidentiels ont payé en moyenne 20,74 centimes d'euro par kilowattheure d'électricité au second semestre /jgl/DP/men.