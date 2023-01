Les prix du palmier à huile devraient chuter de 23 % en 2023 en raison de l'augmentation de la production, mais l'Indonésie maintiendra l'offre serrée : reuters Sondage

Les prix de référence du palmier seront en moyenne de 3 800 ringgit la tonne en 2023, soit une baisse de 23 % par rapport à la moyenne record de 4 910 ringgit de l'année dernière, selon l'estimation médiane d'un sondage réalisé auprès de 18 analystes et des acteurs du secteur.

"Le conflit Russie-Ukraine et les effets économiques de la pandémie continueront d'avoir un impact sur le marché en 2023. Toutefois, nous pensons que la gravité de la volatilité sera moindre par rapport à l'année dernière", a déclaré Faisal Iqbal, directeur marketing du Malaysian Palm Oil Council.

PRODUCTION LENTE

Les principaux producteurs, l'Indonésie et la Malaisie, devraient connaître une hausse marginale de leur production au moment même où la demande mondiale devrait augmenter, la Chine assouplissant ses restrictions COVID-19 et l'Inde augmentant ses importations. La Chine et l'Inde sont les plus gros acheteurs d'huile de palme au monde.

La production en Indonésie devrait augmenter de 2,4 % pour atteindre 48 millions de tonnes cette année, par rapport à une estimation de 46,87 millions de tonnes l'année dernière.

La production de la Malaisie devrait atteindre 19 millions de tonnes, soit une hausse de 3 % par rapport aux 18,45 millions de tonnes de l'année dernière, le gouvernement prenant des mesures pour atténuer une pénurie de main-d'œuvre préjudiciable.

Selon les analystes, le récent temps pluvieux stimulera la productivité au cours des deuxième et troisième trimestres, mais la baisse de l'application d'engrais en 2022 limitera toute croissance significative de la production.

POLITIQUES DE L'INDONÉSIE

Les analystes ont déclaré que les mesures prises par le principal exportateur d'huile de palme, l'Indonésie, pour restreindre les expéditions et stimuler la consommation intérieure de biodiesel, apporteront un certain soutien aux prix étant donné l'offre mondiale d'huile végétale déjà restreinte.

L'adoption par Jakarta d'un mandat de mélange de biodiesel à 35% d'huile de palme, le plus élevé au monde, augmentera la demande d'huile comestible, même si les mélanges discrétionnaires diminuent avec la hausse des prix de l'huile de palme par rapport au diesel, a déclaré Faye Loo, économiste chez LMC International.

"Même avec une production plus élevée, il est peu probable que les exportations indonésiennes d'huile de palme brute augmentent beaucoup en 2023. Cela permet à la Malaisie d'exporter davantage si elle peut fixer ses prix sur les marchés", a déclaré M. Loo.

L'offre mondiale devrait se resserrer au cours des six prochains mois, car l'huile de palme reste fortement décotée par rapport aux huiles molles concurrentes, mais les stocks devraient se reconstituer vers la fin de 2023, a-t-elle ajouté.

Les investisseurs surveilleront également le rythme de la reprise de la demande chinoise, les craintes de récession mondiale et l'impact d'un éventuel El Nino sur la production mondiale d'huile comestible.