Les prix du pétrole atteignent 120 $ alors que la hausse des prix saoudiens en juillet éclipse l'accord OPEP+.

Le Brent s'est raffermi de 32 cents, soit 0,3%, à 120,04 dollars le baril à 0858 GMT après avoir touché un sommet intraday de 121,95 dollars.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en hausse de 40 cents, soit 0,3 %, à 119,27 $ le baril après avoir atteint un sommet de trois mois à 120,99 $.

L'Arabie Saoudite a augmenté le prix de vente officiel (OSP) de juillet pour son brut léger arabe phare à destination de l'Asie de 2,10 $ par rapport à juin, pour atteindre une prime de 6,50 $, la plus élevée depuis mai, lorsque les prix ont atteint des sommets historiques en raison des craintes de perturbation des approvisionnements en provenance de Russie.

La hausse des prix fait suite à la décision prise la semaine dernière par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, d'augmenter la production pour juillet et août de 648 000 barils par jour, soit 50 % de plus que prévu.

L'augmentation de l'objectif a été répartie entre tous les membres de l'OPEP+, cependant, dont beaucoup ont peu de marge de manœuvre pour augmenter la production et qui incluent la Russie, qui fait face à des sanctions occidentales.

"Avec seulement une poignée de ... participants de l'OPEP+ ayant une capacité de réserve, nous nous attendons à ce que l'augmentation de la production de l'OPEP+ soit d'environ 160 000 barils par jour en juillet et de 170 000 bpj en août", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une obligation.

Lundi, Citibank et Barclays ont relevé leurs prévisions de prix pour 2022 et 2023, disant s'attendre à une baisse de la production et des exportations russes d'environ 1 à 1,5 million de bpj d'ici la fin de 2022.

Séparément, l'Italien Eni et l'Espagnol Repsol pourraient commencer à expédier de petits volumes de pétrole vénézuélien vers l'Europe dès le mois prochain, ont déclaré à Reuters cinq personnes au fait de la question.