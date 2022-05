Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau en plus de deux mois avant la réunion de l'UE sur les sanctions contre la Russie.

Les prix du pétrole ont grimpé lundi, atteignant leur plus haut niveau en plus de deux mois, alors que les traders attendaient de voir si l'Union européenne parviendrait à un accord sur l'interdiction des importations de pétrole russe pour sanctionner Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

Le contrat à terme sur le Brent pour juillet, qui expire mardi, était en hausse de 37 cents, soit 0,3 %, à 119,80 $ le baril à 0534 GMT, après avoir atteint 120,50 $ plus tôt dans la session. Le contrat Brent pour août, plus actif, a augmenté de 67 cents, soit 0,6%, à 116,23 $ le baril.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont bondi de 78 cents, soit 0,7 %, à 115,85 $ le baril, prolongeant les solides gains réalisés la semaine dernière.

L'UE doit se réunir lundi et mardi pour discuter d'un sixième train de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, actions que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale".

"Si l'on regarde le récent mouvement des prix, il semble que le marché ait intégré le fait que l'Union européenne pourrait parvenir à un accord sur une forme de restrictions sur le brut russe", a déclaré Madhavi Mehta, analyste de recherche sur les matières premières chez Kotak Securities.

"Nous pourrions assister à une nouvelle hausse uniquement s'il s'agit d'une interdiction complète. Tout accord édulcoré ou comprenant des exemptions pourrait ne pas avoir beaucoup d'impact positif", a-t-elle ajouté.

Les gouvernements de l'UE n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole russe dimanche, mais ils poursuivront les discussions sur un accord visant à interdire les livraisons maritimes de pétrole russe tout en autorisant les livraisons par oléoduc, avant le sommet de lundi après-midi, selon des responsables.

Toute nouvelle interdiction du pétrole russe resserrerait un marché du brut déjà tendu au niveau de l'offre, dans un contexte de hausse de la demande d'essence, de diesel et de kérosène à l'approche du pic de la demande estivale aux États-Unis et en Europe.

Les marges de raffinage élevées pour le diesel et l'essence en Europe et aux États-Unis ont fait grimper les prix de certains types de pétrole brut physique à des niveaux record, selon les traders.

Soulignant l'étroitesse du marché, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, appelés ensemble OPEP+, devraient rejeter les appels occidentaux à accélérer l'augmentation de leur production de pétrole lors de leur réunion de jeudi. Ils s'en tiendront aux plans existants pour ajouter 432 000 barils par jour en juillet, ont déclaré six sources de l'OPEP+ à Reuters.

Le marché pétrolier était également sur les dents après que l'Iran a déclaré vendredi que sa marine avait saisi deux pétroliers grecs en représailles à la confiscation par les États-Unis de pétrole iranien sur un pétrolier retenu au large des côtes grecques.

"Cela soulève le spectre de nouvelles perturbations des flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz, qui transporte un tiers du commerce mondial", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

Les prix du pétrole ont également été soutenus par une baisse du dollar américain, les investisseurs ayant réduit les attentes de hausses agressives des taux américains et les craintes d'une récession mondiale s'étant atténuées. Un dollar plus faible rend le pétrole moins cher pour les importateurs détenant d'autres devises. (Reportage de Sonali Paul à Melbourne et de Koustav Samanta à Singapour ; Montage de Sonali Desai et Kenneth Maxwell)