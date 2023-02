Les prix du pétrole augmentent alors que M. Birol de l'AIE parle des perspectives de la demande chinoise.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont progressé de 16 cents, soit 0,2%, à 80,10 dollars le baril à 0022 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont progressé de 15 cents, soit également 0,2%, à 73,54 dollars le baril.

Vendredi dernier, le WTI et le Brent ont glissé de 3 % après que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis aient fait craindre que la Réserve fédérale continue à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a fait grimper le dollar.

Alors que les craintes de récession ont dominé le marché la semaine dernière, dimanche, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a souligné que la reprise de la Chine reste un moteur essentiel pour les prix du pétrole.

L'AIE s'attend à ce que la moitié de la croissance de la demande mondiale de pétrole cette année provienne de la Chine, où M. Birol a déclaré que la demande de carburéacteur était en pleine expansion.

Il a déclaré que selon la force de cette reprise, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, pourraient devoir réévaluer leur décision de réduire la production de 2 millions de barils par jour jusqu'en 2023.

"Si la demande augmente très fortement, si l'économie chinoise rebondit, alors il sera nécessaire, à mon avis, que les pays de l'OPEP+ examinent leurs politiques (de production)", a déclaré Birol à Reuters en marge d'une conférence en Inde.

Les plafonds de prix sur les produits russes sont entrés en vigueur dimanche, le Groupe des Sept (G7), l'Union européenne et l'Australie s'étant mis d'accord sur des plafonds de 100 dollars par baril pour le diesel et d'autres produits qui se négocient avec une prime par rapport au brut, et de 45 dollars par baril pour les produits qui se négocient avec une remise, comme le fioul.

"Pour le moment, le marché s'attend à ce que les pays non membres de l'UE augmentent leurs importations de brut russe raffiné, créant ainsi peu de perturbations dans l'approvisionnement global", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note client.

"Néanmoins, la contrainte continue de l'OPEP sur l'offre devrait maintenir le marché tendu", ont-ils ajouté.