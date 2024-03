Les investisseurs sont devenus moins pessimistes quant aux perspectives des prix du pétrole et du gaz, alors que les producteurs de schiste américains réduisent leurs activités de forage et que l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP+ prolongent leurs propres réductions de production pour trois mois supplémentaires.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 10 millions de barils dans les six principaux contrats à terme et contrats d'option sur le pétrole au cours des sept jours qui se sont achevés le 27 février.

Les gestionnaires de fonds ont acheté du pétrole au cours de huit des onze dernières semaines, pour un total de 325 millions de barils depuis le 12 décembre, selon les registres déposés auprès des autorités de régulation.

En conséquence, la position combinée a été portée à 532 millions de barils (41e percentile pour toutes les semaines depuis 2013), contre 207 millions de barils (1er percentile) le 12 décembre.

Livre des graphiques : Positions pétrolières et gazières

La transformation la plus importante a eu lieu au NYMEX et à l'ICE WTI, où la position a été portée à 144 millions de barils (14e percentile), contre un niveau record de 31 millions de barils.

Les positions courtes sur le NYMEX WTI, qui anticipaient une nouvelle baisse des prix, ont été réduites de plus de deux tiers, passant de 128 millions de barils à 40 millions.

La couverture persistante des positions courtes a contribué à augmenter les prix du WTI du premier mois de plus de 10 dollars par baril (15 %) depuis la mi-décembre.

Une partie de l'écart, où les gestionnaires de fonds étaient relativement optimistes quant aux perspectives du Brent mais extrêmement baissiers à l'égard du WTI, s'est maintenant comblée.

Les fonds sont toujours assez baissiers sur le WTI, neutres sur le Brent et le gazole européen, et haussiers sur le diesel et l'essence américains.

Les investisseurs prévoient un ralentissement de la croissance de la production de schiste, tandis que l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP+ continueront à restreindre leur propre production afin d'épuiser les stocks de brut et de faire grimper les prix.

En ce qui concerne les carburants, la consommation devrait augmenter à mesure que les principales économies se remettent d'un ralentissement de milieu de cycle en 2022/23, mais c'est aux États-Unis que la reprise sera la plus forte, car les stocks de carburant y sont déjà bien inférieurs à la moyenne.

GAZ NATUREL AUX ÉTATS-UNIS

Une partie de la baisse extrême des prix du gaz américain a commencé à se dissiper après que les principaux producteurs ont annoncé des réductions de leurs programmes de forage en réponse à des prix qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies en termes réels.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 508 milliards de pieds cubes (bcf) dans les deux principaux contrats à terme et d'options liés aux prix au Henry Hub en Louisiane au cours des sept jours précédant le 27 février.

Ces achats ont annulé une partie des 2 085 milliards de pieds cubes vendus au cours des cinq semaines précédentes, selon les registres publiés par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

Tous les achats ont pris la forme de rachats de positions courtes antérieures (+542 milliards de pieds cubes) après des ventes à découvert massives au cours des cinq semaines précédentes (-2 369 milliards de pieds cubes).

En conséquence, les fonds ont augmenté leur position pour atteindre une position courte nette de 1 167 milliards de pieds cubes (6e centile pour toutes les semaines depuis 2010) par rapport à une position courte nette de 1 675 milliards de pieds cubes (2e centile) la semaine précédente.

Les positions courtes baissières sont toujours plus nombreuses que les positions longues haussières dans une proportion de 1,38:1, mais le ratio a diminué par rapport à la semaine précédente (1,55:1).

Le 23 février, les stocks de gaz américains étaient supérieurs de 461 milliards de pieds cubes (+24 % ou +1,25 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix dernières années, contre un excédent de seulement 64 milliards de pieds cubes (+2 % ou +0,24 écart-type) au début de l'hiver.

Mais avec des prix au plus bas en termes réels depuis plus de trente ans, et une énorme concentration de positions courtes qui doivent être rachetées, la balance des risques est fermement orientée à la hausse.

Les réductions de production et de forage annoncées par plusieurs grands producteurs ont servi de catalyseur à un mouvement de couverture des positions courtes qui a commencé à faire remonter les prix depuis le creux de la mi-février.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Rédaction : Jan Harvey)