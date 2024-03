Les prix du pétrole ont augmenté vendredi et devraient terminer la semaine en légère hausse, alors que les négociations sur un éventuel cessez-le-feu à Gaza ont été compliquées par la mort de plus de 100 Palestiniens qui attendaient une livraison d'aide.

Le Brent pour livraison en avril a augmenté de 29 cents, soit 0,4%, à 82,20 dollars le baril à 0118 GMT, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain a augmenté de 22 cents, soit 0,3%, à 78,48 dollars.

Le WTI est en voie d'augmenter de 4 % cette semaine, tandis que le Brent se maintient près du prix de la semaine dernière. Le Brent se maintient confortablement au-dessus de la barre des 80 dollars depuis trois semaines, le conflit au Moyen-Orient n'ayant eu qu'un impact modeste sur les flux de brut en raison des attaques contre le trafic maritime en mer Rouge.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis vérifiaient les informations selon lesquelles les troupes israéliennes avaient tiré sur des personnes attendant de l'aide alimentaire à Gaza, estimant que cet incident meurtrier compliquerait les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Israël a imputé les décès à la foule qui entourait les camions d'aide, affirmant que les victimes avaient été piétinées ou écrasées.

Avant même l'incident de jeudi, Israël et le Hamas avaient déclaré qu'il existait un fossé important entre eux lors des négociations au Qatar visant à définir les détails d'une trêve de 40 jours dans la guerre de Gaza. Les médiateurs qataris ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de percée et que les questions les plus litigieuses n'avaient pas été résolues.

Par ailleurs, l'activité manufacturière chinoise s'est contractée en février pour le cinquième mois consécutif, comme l'a montré une enquête officielle sur les usines vendredi, augmentant la pression sur les décideurs politiques de Pékin pour qu'ils mettent en place de nouvelles mesures de relance, alors que les propriétaires d'usines se battent pour obtenir des commandes.

Par ailleurs, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), a montré que l'inflation de janvier était conforme aux attentes des économistes, ce qui maintient la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt en juin.

Du côté de l'offre, une enquête de Reuters a montré que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a pompé 26,42 millions de barils par jour (bpj) ce mois-ci, soit 90 000 bpj de plus qu'en janvier. La production libyenne a augmenté de 150 000 bpj en glissement mensuel.

Une enquête Reuters menée auprès de 40 économistes et analystes prévoit un prix moyen de 81,13 dollars le baril pour le contrat du premier mois cette année. (Reportage de Laura Sanicola ; Rédaction de Tom Hogue)