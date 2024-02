Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges vendredi suite à la décision de l'OPEP+ de maintenir sa politique de production de pétrole inchangée, récupérant quelques pertes de la séance précédente déclenchées par des rapports de cessez-le-feu non corroborés entre Israël et le Hamas.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 50 cents, soit 0,6%, à 79,20 dollars le baril à 0155 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate ont gagné 40 cents, soit 0,5%, à 74,22 dollars le baril.

Les deux contrats ont baissé de plus de 2% jeudi en raison des rapports non vérifiés sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Toutefois, un responsable qatari a déclaré qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu. Il a déclaré que le Hamas avait reçu positivement une proposition de cessez-le-feu faite en début de semaine.

Dans la région, les attaques menées par les forces houthies du Yémen contre des navires en mer Rouge ont continué à perturber le commerce mondial, attisant les tensions géopolitiques et les inquiétudes en matière de transport maritime. Le groupe allié à l'Iran a déclaré jeudi que ses forces navales avaient pris pour cible un navire marchand britannique non identifié en mer Rouge.

Jeudi, deux sources de l'OPEP+ ont déclaré que le groupe avait maintenu sa politique de production de pétrole inchangée et qu'il déciderait en mars d'étendre ou non les réductions volontaires de la production de pétrole en place pour le premier trimestre.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés menés par la Russie, connue sous le nom d'OPEP+, a mis en place des réductions de production de 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre, comme annoncé en novembre.

Les analystes d'ANZ Research ont déclaré dans une note de vendredi que ces réductions de production devraient maintenir l'offre serrée au premier trimestre, avec des augmentations de production hors OPEP qui devraient se normaliser et une croissance de la production américaine ralentissant en 2024 à 300 000 barils par jour (bpj) contre 800 000 bpj l'année dernière.

La décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir le taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 5,25 à 5,50 % et les commentaires du président Jerome Powell, qui a déclaré que les taux d'intérêt avaient atteint leur maximum et qu'ils baisseraient dans les mois à venir, ont également soutenu les prix du pétrole.

La baisse des taux d'intérêt réduirait les coûts d'emprunt des consommateurs, ce qui pourrait stimuler la croissance économique et la demande de pétrole.