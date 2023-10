Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges jeudi, récupérant une partie des pertes importantes de la session précédente après qu'un panel de l'OPEP+ ait maintenu les réductions de la production de pétrole pour garder l'offre serrée dans un contexte d'inquiétude concernant un ralentissement imminent de la croissance économique mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 11 cents à 85,92 $ le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 7 cents à 84,29 $ à 0040 GMT.

Les prix du pétrole ont baissé de plus de 5 dollars mercredi, alors que les perspectives macroéconomiques plus sombres et la destruction de la demande de carburant ont été mises en évidence, à la suite d'une réunion du panel OPEP+, regroupant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dirigés par la Russie.

Le panel ministériel de l'OPEP+ n'a apporté aucun changement à la politique de production de pétrole du groupe, et l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle poursuivrait une réduction volontaire de 1 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin de 2023, tandis que la Russie maintiendrait une réduction volontaire des exportations de 300 000 bpj jusqu'à la fin du mois de décembre.

"Nous continuons à voir le marché en déficit jusqu'au quatrième trimestre et les prix plus faibles réduisent la probabilité que l'OPEP assouplisse les contraintes d'approvisionnement", ont déclaré les analystes de la National Australia Bank dans une note.

En revanche, l'économie de la zone euro s'est probablement contractée au cours du dernier trimestre, selon une enquête qui a montré que la demande a chuté en septembre au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses en raison de la hausse des coûts d'emprunt et des prix.

Le secteur américain des services a également ralenti en septembre, les nouvelles commandes ayant atteint leur niveau le plus bas en neuf mois, mais le rythme est resté conforme aux attentes d'une croissance économique solide au troisième trimestre.

"Les prix des carburants pourraient être plus proches du seuil de douleur des consommateurs que les prix corrigés de l'inflation ne le suggèrent", a déclaré JP Morgan dans une note, s'attendant à ce que le prix du pétrole tombe à 86 dollars le baril d'ici la fin de l'année par rapport au pic de 97 dollars le baril atteint en septembre de cette année.