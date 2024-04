Les prix du pétrole ont augmenté en début d'échanges mercredi, ajoutant aux gains de la session précédente, après que les données de l'industrie aient montré une baisse inattendue des stocks de brut américains la semaine dernière, un signe positif pour la demande, et que l'attention se soit détournée des hostilités au Moyen-Orient.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 9 cents, ou 0,1%, à 88,51 $ le baril et les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate ont gagné 10 cents, ou 0,11%, à 83,45 $ le baril à 0031 GMT.

Les stocks de brut américains ont diminué de 3,237 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 19 avril, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. En revanche, six analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 800 000 barils.

Les traders attendront les données officielles américaines sur les stocks de pétrole et de produits pétroliers prévues à 10h30 (1430 GMT) pour confirmer la baisse importante.

Entre-temps, on s'attend de plus en plus à ce que les taux d'intérêt soient réduits au Royaume-Uni et dans l'UE en juin, ce qui pourrait contribuer à soutenir la croissance économique et, par conséquent, la demande de pétrole.

Dans la zone euro et au Royaume-Uni, l'activité commerciale a progressé ce mois-ci à son rythme le plus rapide depuis près d'un an, suggérant que la croissance économique "continue à prendre de l'ampleur", a déclaré Capital Economics dans une note.

"Alors que les pressions sur les prix des services restent un risque pour l'inflation, nous nous attendons toujours à ce que les banques centrales commencent à réduire leurs taux dans les prochains mois", a déclaré la note.

Aux États-Unis, l'activité commerciale s'est ralentie en avril pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois. S&P Global a déclaré mardi que son indice PMI composite flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 50,9 ce mois-ci, contre 52,1 en mars.

"L'activité commerciale américaine a atteint en avril son rythme le plus bas de l'année", a déclaré ANZ Research dans une note. "Cela pourrait aider à convaincre les décideurs politiques que des réductions de taux sont nécessaires pour soutenir l'économie.

Les traders ont largement ignoré les derniers développements au Moyen-Orient dans les premiers échanges mercredi où, selon les résidents, les frappes israéliennes se sont intensifiées dans la bande de Gaza, avec des tirs d'artillerie parmi les plus lourds depuis des semaines.