Les prix du pétrole ont augmenté de près de 1 % mercredi, s'échangeant près de leur plus haut niveau depuis avril, les données sur les stocks de brut et de produits pétroliers montrant une demande robuste de la part du plus grand consommateur de carburant au monde, les États-Unis, compensant les inquiétudes concernant la demande dans d'autres pays.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour octobre ont augmenté de 76 cents, ou 0,90%, à 85,67 dollars le baril à 0407 GMT. De même, le brut américain West Texas Intermediate pour septembre a augmenté de 76 cents, ou 0,93%, à 82,13 dollars le baril.

Les stocks de pétrole américains ont baissé de 15,4 millions de barils au cours de la semaine achevée le 28 juillet, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une baisse de 1,37 million de barils.

Si les chiffres du gouvernement américain, attendus plus tard dans la journée de mercredi, correspondent à ceux de l'industrie, il s'agirait de la plus forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis depuis 1982.

Les stocks d'essence ont baissé de 1,7 million de barils, selon les données de l'API, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 1,3 million de barils. Les stocks de distillats ont baissé de 510 000 barils, alors que les analystes tablaient sur une augmentation de 112 000 barils. Ces deux données sont des indicateurs d'une forte demande de carburant aux États-Unis.

"La période de pointe saisonnière de la demande (pour les carburants de transport) et les réductions de l'offre par les pays producteurs de pétrole ont provoqué une hausse des prix du pétrole", a déclaré Leon Li, analyste chez CMC Markets.

Les stocks de pétrole brut ont également commencé à baisser dans d'autres régions, la demande dépassant l'offre, qui a été limitée par des réductions importantes de la production de l'Arabie saoudite, leader de facto de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ce qui a permis de soutenir les prix.

Les analystes s'attendent à ce que l'Arabie saoudite étende sa réduction volontaire de la production de pétrole d'un million de barils par jour (bpj) pour un mois supplémentaire afin d'inclure le mois de septembre lors d'une réunion des producteurs vendredi.

Les prix du pétrole pourraient continuer à augmenter, mais sans dépasser les 90 dollars le baril, compte tenu des pressions récessionnistes dans certaines régions telles que l'Europe, a déclaré M. Li. En outre, une fois passé le pic de la demande estivale, "les prix du pétrole sont entrés dans la phase finale de cette tendance à la hausse", a-t-il ajouté.

Les craintes que les achats de pétrole en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, ne ralentissent à mesure que les prix augmentent et que les prix de l'énergie augmentent sont à l'ordre du jour.

faibles données PMI

publiées cette semaine indiquent que la demande de carburant pourrait être plus faible que prévu ont limité les gains de prix de la séance.

"Les achats de brut chinois ont été opportunistes plutôt que dus à une augmentation de la demande. (Le marché continue d'être régi uniquement par les contraintes de l'offre, qui sont toujours soumises à la volatilité politique potentielle", a déclaré Philip Jones-Lux, de Sparta Commodities.