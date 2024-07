Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, soutenus par une baisse hebdomadaire plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le Brent a augmenté de 13 cents, soit 0,2%, à 85,21 dollars le baril à 0023 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 31 cents, soit 0,4%, à 83,16 dollars.

Le Brent a grimpé de 1,6% mercredi, et le WTI de 2,6%.

Les stocks de brut américains ont baissé de 4,9 millions de barils la semaine dernière, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). Cela se compare à une baisse de 30 000 barils prévue par les analystes dans un sondage Reuters, et à une baisse de 4,4 millions de barils dans un rapport du groupe commercial American Petroleum Institute.

Du côté de la demande, les perspectives de réduction des taux d'intérêt dans les mois à venir aux États-Unis et en Europe ont contribué à soutenir le marché. La baisse des taux d'intérêt suscite souvent des achats et stimule la demande de pétrole.

Les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré mercredi que la banque centrale américaine était "plus proche" d'une réduction des taux d'intérêt compte tenu de l'amélioration de la trajectoire de l'inflation et d'un marché du travail plus équilibré, ce qui pourrait ouvrir la voie à une réduction des coûts d'emprunt en septembre.

Par ailleurs, l'activité économique américaine a progressé à un rythme faible à modeste de fin mai à début juillet, les entreprises s'attendant à un ralentissement de la croissance à l'avenir.

La Banque centrale européenne, quant à elle, est presque certaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi, mais elle a indiqué que sa prochaine décision serait probablement une baisse.

Les investisseurs attendent également des informations sur la politique à suivre lors d'un important rassemblement de dirigeants en Chine qui doit se terminer jeudi.

Le dollar s'est replié jeudi pour la troisième séance consécutive. Un dollar plus faible peut stimuler la demande de pétrole en rendant les matières premières libellées en billets verts, comme le pétrole, moins chères pour les détenteurs d'autres devises. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Tom Hogue)