Les prix du pétrole ont augmenté mardi, prolongeant la hausse de la veille sur l'espoir d'une augmentation de la demande saisonnière de carburant et d'achats potentiels de brut américain pour sa réserve de pétrole, bien que les gains aient été limités par un dollar plus ferme.

Les contrats à terme du pétrole Brent ont augmenté de 28 cents, ou 0,3%, à 81,91 dollars le baril à 0038 GMT et les contrats à terme du pétrole américain West Texas Intermediate ont augmenté de 31 cents, ou 0,4%, à 78,05 dollars.

Les prix ont grimpé d'environ 3 % pour atteindre leur plus haut niveau en une semaine lundi, soutenus par les attentes d'une augmentation de la demande de carburant cet été malgré la hausse du dollar sur les attentes de la Réserve fédérale américaine de laisser les taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

"Le marché du pétrole a été soutenu par l'anticipation d'une augmentation de la demande de carburant cet été et par la perspective que si le WTI reste en dessous de 79 dollars, les États-Unis augmenteront leurs réserves stratégiques", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

"Étant donné que le WTI est proche de sa moyenne de 200 jours, nous nous attendons à ce que les prix du pétrole restent proches des niveaux actuels pendant un certain temps", a-t-il ajouté.

Les États-Unis pourraient accélérer le rythme de reconstitution de la réserve stratégique de pétrole, la maintenance des stocks étant achevée d'ici la fin de l'année, a déclaré la semaine dernière à Reuters la secrétaire d'État à l'Énergie, Jennifer Granholm. Les États-Unis souhaitent racheter du pétrole à environ 79 dollars le baril.

Les analystes de Goldman Sachs, quant à eux, ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le Brent atteigne 86 dollars le baril au troisième trimestre, notant dans un rapport que la forte demande estivale en matière de transport pousserait le marché pétrolier vers un déficit de 1,3 million de barils par jour (bpj) au troisième trimestre.

L'attention des investisseurs se porte sur la publication de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de mai et sur la conclusion de la réunion de politique générale de deux jours de la Fed, mercredi, afin d'obtenir des indications sur la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

Le marché surveille également les rapports du groupe industriel American Petroleum Institute, attendus plus tard dans la journée de mardi, et de l'Energy Information Administration, l'organe statistique du ministère américain de l'énergie, attendus mercredi.

Les stocks de pétrole brut américains devraient avoir diminué tandis que les stocks de produits ont probablement augmenté la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi.

Les investisseurs attendent également les données mensuelles sur l'offre et la demande de pétrole de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) et de l'OPEP, mardi, et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), mercredi. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Sonali Paul)