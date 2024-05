Les prix du pétrole ont augmenté lundi, dans un contexte d'incertitude politique dans les principaux pays producteurs, après que le président iranien a été victime d'un accident d'hélicoptère et que le prince héritier saoudien a annulé un voyage au Japon, invoquant des problèmes de santé du roi.

Le Brent a gagné 32 cents, soit 0,4%, à 84,30 dollars le baril à 0240 GMT, son plus haut niveau depuis le 10 mai. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 5 cents à 80,11 dollars le baril, après avoir atteint 80,23 dollars plus tôt, son plus haut niveau depuis le 1er mai.

Un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raisi s'est écrasé dimanche, selon des responsables iraniens. L'espoir que M. Raisi et le ministre des affaires étrangères Hossein Amirabdollahian aient survécu au crash en terrain montagneux et par temps glacial s'amenuise, a déclaré lundi un responsable iranien après que les équipes de recherche ont localisé l'épave de l'hélicoptère.

Séparément, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman

a reporté sa visite

au Japon, qui devait commencer lundi, en raison d'un problème de santé du roi Salman, a déclaré le secrétaire en chef du cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi.

L'agence de presse d'État saoudienne a rapporté dimanche que le roi Salman, âgé de 88 ans, avait un problème de santé.

roi Salman

va subir un traitement pour une inflammation des poumons.

"Si la santé du père est défaillante, cela ajoute à la couche d'incertitude qui entoure déjà les marchés de l'énergie ce matin, suite à l'annonce de la disparition du président iranien", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets.

Il a ajouté que les prix du WTI pourraient rebondir davantage vers 83,50 dollars après avoir dépassé la moyenne mobile de 200 jours de 80,02 dollars.

"Je pense qu'il y a suffisamment de raisons pour que cela se produise, surtout si vous prenez en compte les mesures immobilières chinoises annoncées la semaine dernière, y compris l'assouplissement des règles hypothécaires, la réduction des dépôts et l'achat de maisons invendues", a déclaré M. Sycamore.

Le Brent a terminé la semaine précédente en hausse d'environ 1 %, son premier gain hebdomadaire en trois semaines, tandis que le WTI a augmenté de 2 % grâce à l'amélioration des indicateurs économiques des États-Unis et de la Chine, les plus grands consommateurs de pétrole au monde.

Malgré la volatilité dans la région, les prix du pétrole n'ont que légèrement évolué.

"Le marché du pétrole reste largement dans la fourchette et sans nouveau catalyseur, nous devrons probablement attendre la clarté de la politique de production de l'OPEP+ pour sortir de cette fourchette", a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie des matières premières chez ING.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés OPEP+, doivent se réunir le 1er juin.

"Le marché semble également de plus en plus insensible aux développements sur le front géopolitique, probablement en raison de l'importante capacité de réserve de l'OPEP", a déclaré M. Patterson.

Saul Kavonic, analyste en énergie chez MST Marquee, a déclaré que le marché et l'industrie étaient déjà habitués au leadership du prince héritier Mohammed Bin Salman dans le secteur de l'énergie.

"La continuité de la stratégie saoudienne est attendue indépendamment de ce problème de santé", a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, Washington a profité de la récente chute des prix du pétrole, déclarant à la fin de la semaine dernière avoir acheté 3,3 millions de barils de pétrole à 79,38 dollars le baril pour aider à remplir sa réserve stratégique de pétrole après une vente massive du stock en 2022.

La semaine dernière, les signes de ralentissement de l'inflation aux États-Unis ont soutenu le marché en renforçant les attentes de réductions des taux d'intérêt, ce qui pourrait diminuer la valeur du dollar et rendre le pétrole moins cher pour les détenteurs d'autres devises.