La baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis a fait rebondir les prix du pétrole mercredi, après plusieurs jours de baisse, tandis que les attentes d'un accord de cessez-le-feu proche au Moyen-Orient ont empêché les prix de continuer à grimper.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour septembre ont augmenté de 46 cents à 81,47 dollars le baril à 0020 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate pour septembre a augmenté de 42 cents à 77,38 dollars le baril.

Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière, selon des sources de marché citant l'American Petroleum Institute (API), une organisation commerciale.

Les indices de référence se sont redressés en conséquence. Le WTI a perdu 7 % au cours des quatre dernières séances et le Brent a perdu près de 5 % au cours des trois séances précédentes.

Les chiffres de l'API montrent que les stocks de brut ont diminué de 3,9 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 juillet, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat. Les stocks d'essence ont baissé de 2,8 millions de barils et les distillats de 1,5 million de barils.

Ce serait la première fois que les stocks de brut aux États-Unis diminuent pendant quatre semaines consécutives depuis septembre 2023.

Les données officielles du gouvernement sur les stocks de pétrole doivent être publiées mercredi.

Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau en six semaines mardi, le Brent clôturant à son plus bas niveau depuis le 9 juin, à la suite des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans le cadre d'un plan décrit par le président américain Joe Biden en mai et médié par l'Égypte et le Qatar.

Les prix ont également souffert de l'inquiétude persistante que le ralentissement économique en Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole brut au monde, affaiblisse la demande mondiale de pétrole. (Reportage de Laila Kearney à New York ; Rédaction de Christopher Cushing)