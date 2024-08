Les prix du pétrole ont légèrement augmenté jeudi pour la troisième session consécutive après que les données gouvernementales aient montré une forte réduction des stocks de pétrole brut aux États-Unis, rebondissant ainsi des plus bas de plusieurs mois atteints cette semaine.

Le Brent a augmenté de 23 cents, soit 0,3%, à 78,56 dollars le baril à 0017 GMT, tandis que le West Texas Intermediate a gagné 29 cents, soit 0,4%, à 75,52 dollars.

Le Brent a chuté à son plus bas niveau depuis début janvier lundi, et le WTI a plongé à son plus bas niveau depuis février, pénalisé par les inquiétudes concernant une récession américaine et un effondrement des stocks mondiaux.

Les stocks de brut américains ont baissé pour la sixième semaine consécutive la semaine dernière, diminuant de 3,7 millions de barils pour atteindre 429,3 millions de barils la semaine dernière, selon les données du gouvernement, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 700 000 barils, selon un sondage Reuters.

Les investisseurs ont également continué à débattre de l'état de l'offre alors que les données de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie ont montré que la production avait augmenté de 100 000 barils par jour (bpj) pour atteindre un record de 13,4 millions de bpj au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 août.

Toutefois, le risque de perturbation de l'offre au Moyen-Orient a inquiété les marchés après l'assassinat de membres importants des groupes militants du Hamas et du Hezbollah la semaine dernière, qui a soulevé la possibilité de représailles de la part de l'Iran contre Israël.

Bien qu'aucun approvisionnement n'ait été affecté jusqu'à présent, les attaques contre les navires en mer Rouge ont contraint les pétroliers à emprunter des itinéraires plus longs, ce qui signifie que le pétrole reste plus longtemps sur l'eau.

Par ailleurs, la National Oil Corporation de Libye a déclaré un cas de force majeure dans son champ pétrolier de Sharara à partir de mardi, selon un communiqué, ajoutant que la société avait progressivement réduit la production du champ en raison des protestations. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Tom Hogue)