Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques jeudi sur les craintes d'une diminution de l'offre alors que les principaux producteurs maintiennent les réductions de production en place et sur les signes d'une croissance économique plus forte aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde.

Les contrats à terme de Brent pour juin ont augmenté de 15 cents, ou 0,2 %, pour s'établir à 89,51 $ le baril à 0037 GMT. Les contrats à terme américains West Texas Intermediate (WTI) pour mai ont augmenté de 15 cents, ou 0,2%, à 85,59 dollars le baril.

Le contrat Brent de juin et le contrat WTI de mai ont tous deux augmenté au cours des quatre derniers jours et ont clôturé mercredi à leur plus haut niveau depuis la fin du mois d'octobre.

Le pétrole s'est apprécié en raison des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes qui ont réduit l'approvisionnement en carburant et des craintes que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ne s'étende à l'Iran, ce qui pourrait perturber l'approvisionnement dans la région clé du Moyen-Orient.

Lors d'une réunion des principaux ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, dont la Russie, la politique d'approvisionnement en pétrole est restée inchangée mercredi et certains pays ont été incités à respecter davantage les réductions de production.

Le groupe a déclaré que certains membres compenseraient la surabondance de l'offre au cours du premier trimestre. Il a également indiqué que la Russie passerait à une réduction de la production plutôt que des exportations.

Mercredi également, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est montré prudent quant à de futures réductions des taux d'intérêt en raison de données récentes montrant une croissance de l'emploi et une inflation plus élevées que prévu.

Les commentaires ont été positifs pour le pétrole car ils ont indiqué une croissance économique américaine solide, a déclaré Rob Haworth, stratège d'investissement principal pour le groupe de gestion d'actifs de U.S. Bank.

Au Moyen-Orient, l'Iran a juré de se venger d'Israël pour l'attaque de lundi qui a tué des militaires iraniens de haut rang. L'Iran est le troisième producteur de l'OPEP. (Rédaction : Christian Schmollinger)