Les prix du pétrole augmentent en raison des perspectives d'approvisionnement limitées et de l'abandon des pourparlers de paix par la Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 59 cents, soit 0,6 %, à 105,23 $ le baril à 0053 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont bondi de 60 cents, soit 0,6 %, à 101,20 $ le baril. Les deux contrats ont bondi de plus de 6 % lors de la session précédente.

Le président russe Vladimir Poutine a reproché mardi à l'Ukraine de faire dérailler les pourparlers de paix et a déclaré que Moscou ne relâcherait pas ce qu'il appelle une "opération spéciale" pour désarmer son voisin occidental.

"Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les pourparlers de paix avec l'Ukraine sont 'dans une impasse', tout en laissant entendre que l'offensive de sept semaines se déroule comme prévu. Cela soulève le spectre d'un risque continu de perturbations de l'approvisionnement sur le marché pétrolier", ont déclaré les analystes pétroliers d'ANZ dans une note.

Les dernières données montrent que la production russe de pétrole et de condensat de gaz a chuté sous les 10 millions de bpj lundi, son plus bas niveau depuis juillet 2020, alors que les sanctions imposées par de nombreux pays après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les contraintes logistiques entravent le commerce, ont déclaré mardi des personnes familières avec les données.

Le ministre de l'Énergie, Nikolaï Choulguinov, a déclaré tard mardi que le pays était prêt à vendre du pétrole et des produits pétroliers aux "pays amis dans n'importe quelle fourchette de prix", ajoutant que Moscou se concentrait sur la garantie que l'industrie pétrolière continue de fonctionner, selon l'agence de presse Interfax.

Pendant ce temps, des rapports émergents sur l'assouplissement partiel de certains des verrouillages serrés du COVID-19 en Chine ont contribué à alimenter le sentiment haussier chez certains acteurs du marché cette semaine.

Dans le même temps, la demande américaine de carburant est apparue forte, les données de l'industrie montrant que les stocks d'essence ont diminué de 5,1 millions de barils et les stocks de distillats de 5 millions de barils, ont indiqué des sources du marché, citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.

Les baisses ont été beaucoup plus importantes que ce que les analystes interrogés par Reuters avaient prévu.