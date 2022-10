Les prix du pétrole augmentent en raison des problèmes d'approvisionnement

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 73 cents, ou 0,8%, à 90,76 $ le baril à 0100 GMT. Le brut West Texas Intermediate américain était à 83,95 $ le baril, en hausse de 1,13 $, soit 1,4 %. Le contrat WTI du premier mois expire jeudi.

Le Brent et le WTI ont touché des plus bas de deux semaines et ont dégringolé de 1,7 % et 3,1 %, respectivement, au cours de la séance précédente, en raison d'informations sur les projets du président américain Joe Biden de libérer davantage de barils de la réserve stratégique de pétrole (SPR) et d'inquiétudes concernant la faiblesse de la demande chinoise de carburant.

Les stocks de pétrole brut américains ont baissé d'environ 1,3 million de barils pour la semaine se terminant le 14 octobre, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi [API/S].

On s'attendait à ce que les stocks de pétrole brut américains augmentent pour une deuxième semaine consécutive, avec une hausse de 1,4 million de barils au cours de la semaine se terminant le 14 octobre, selon un sondage Reuters étendu mardi.

Les données sur les stocks de l'Energy Information Administration, l'organe statistique du département américain de l'énergie, sont attendues mercredi à 10h30 (1430 GMT).

Les prix du pétrole ont également été soutenus par un meilleur sentiment de risque qui a été renforcé par des résultats optimistes des entreprises américaines et une pause dans la flambée des rendements obligataires, a déclaré Tina Teng, analyste de CMC Markets.

"Par conséquent, le selloff induit par la peur de la récession sur les marchés pétroliers s'est atténué", a ajouté Teng.

Plus tôt en octobre, l'OPEP+ - qui comprend l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres producteurs dont la Russie - a convenu d'une forte réduction de la production de pétrole de 2 millions de barils par jour.

Suite aux accusations de la Maison Blanche selon lesquelles l'Arabie Saoudite aurait contraint certaines nations à soutenir cette décision, le secrétaire général de l'OPEP a déclaré mardi que la décision du groupe de producteurs de pétrole était unanime.

La réduction de la production de l'OPEP+, qui intervient avant un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe, va comprimer l'offre sur un marché déjà tendu. Les sanctions de l'Union européenne sur le brut et les produits pétroliers russes prendront effet respectivement en décembre et en février.

"Nous nous attendons à ce que la production russe diminue de 0,6 million de barils par jour d'ici la fin de l'année (en plus de la baisse de 400 000 barils par jour depuis février), car l'Europe met en œuvre à la fois son embargo sur les achats de pétrole russe et l'interdiction de services cruciaux comme le transport maritime, l'assurance et le financement", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

Pour combler le vide, l'administration Biden prévoit de libérer davantage de pétrole du SPR afin de freiner les prix des carburants avant les élections du Congrès du mois prochain.

En décembre, l'administration prévoit de vendre 15 millions de barils de pétrole de ses réserves, soit le reste de la libération de 180 millions de barils annoncée plus tôt cette année, a déclaré un haut fonctionnaire américain.

"Le prix à la pompe est un rappel hebdomadaire important pour le consommateur et les traders en énergie ne devraient pas être surpris si Biden continue à être agressif en puisant dans le SPR", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

En Europe, les stocks pétroliers d'urgence de l'UE, comprenant le pétrole brut et les produits pétroliers, se sont légèrement redressés en juillet après que deux communiqués coordonnés aient fait chuter les niveaux à un niveau record en juin, mais ils étaient toujours inférieurs de 3,7 % à ceux de juillet 2021, a indiqué mardi l'office statistique du bloc.

Les gains des prix du pétrole ont été plafonnés par les craintes d'une demande de carburant plus faible de la part de la Chine, qui persiste dans sa politique stricte de zéro COVID.