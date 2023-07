Les prix du pétrole ont augmenté dans les échanges asiatiques mardi, les investisseurs s'attendant à un possible resserrement de l'offre de brut aux Etats-Unis, après avoir chuté lors de la session précédente en raison d'une croissance économique chinoise plus faible que prévu.

Le Brent était en hausse de 26 cents à 78,67 dollars le baril à 0450 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain a augmenté de 29 cents à 74,44 dollars le baril.

Les deux contrats ont chuté de plus de 1,5% lundi.

Les participants au marché attendaient les données de l'industrie plus tard dans la journée de mardi qui devraient montrer que les stocks de pétrole brut et les stocks de produits ont diminué la semaine dernière.

Quatre analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut américains ont diminué d'environ 2,3 millions de barils au cours de la semaine du 14 juillet.

Les données moroses sur le produit intérieur brut (PIB) de la Chine, publiées lundi, "ont maintenu un couvercle prudent sur les prix avec quelques réserves sur la reprise de la demande", a déclaré Jun Rong Yeap, stratège de marché chez IG à Singapour.

Le PIB de la Chine a augmenté de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, alors que les analystes prévoyaient une croissance de 7,3 %, la reprise post-pandémique ayant perdu de son élan.

"Néanmoins, une certaine traction de la part des acheteurs est apparue dernièrement, les prix ayant dépassé leur modèle de consolidation à court terme la semaine dernière, ce qui peut suggérer un épuisement de la pression de vente, suite aux sentiments négatifs de l'année dernière", a ajouté Yeap.

Pendant ce temps, la production américaine de pétrole de schiste devrait chuter à près de 9,40 millions de barils par jour en août, ce qui serait la première baisse mensuelle depuis décembre 2022, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) publiées lundi.

Néanmoins, l'offre mondiale pourrait bénéficier de la reprise de la production de deux des trois champs libyens qui avaient été fermés la semaine dernière. La production avait été interrompue en raison d'une manifestation contre l'enlèvement d'un ancien ministre des finances. (Reportage de Stephanie Kelly à New York et d'Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Sonali Paul et Jamie Freed)