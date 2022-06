Les prix du pétrole augmentent légèrement en raison de l'assouplissement des restrictions COVID en Chine et de l'offre restreinte

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 19 cents, ou 0,2%, à 119,70 dollars le baril à 0050 GMT.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en hausse de 25 cents, soit 0,2%, à 118,75 $ le baril. L'indice de référence a atteint un sommet de trois mois à 120,99 $ lundi.

L'assouplissement des restrictions de voyage en Chine devrait stimuler la demande de pétrole dans les semaines à venir, ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

Pékin et le centre commercial de Shanghai sont revenus à la normale ces derniers jours après deux mois de douloureux lockdowns pour endiguer les épidémies de la variante Omicron. Les interdictions de circulation ont été levées et les restaurants ont été ouverts pour le service à table lundi dans la plupart des quartiers de Pékin.

Le principal exportateur de pétrole, l'Arabie Saoudite, a augmenté le prix de vente officiel (OSP) de juillet pour son brut léger arabe phare à destination de l'Asie de 2,10 $ par rapport à juin, ce qui représente une prime de 6,50 $ par rapport aux cotations d'Oman/Dubaï, tout près du sommet historique enregistré en mai, lorsque les prix ont atteint des sommets en raison des craintes de perturbations de l'approvisionnement russe.

La semaine dernière, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, ont décidé d'augmenter la production pour juillet et août de 648 000 barils par jour, soit 50 % de plus que prévu.

L'objectif accru a été réparti entre tous les membres de l'OPEP+. Cependant, de nombreux membres ont peu de marge de manœuvre pour augmenter leur production, notamment la Russie, qui fait face à des sanctions occidentales.

"Bien que les nouveaux objectifs mensuels accrus continuent d'être déterminés par les contributions proportionnelles de tous les participants (y compris la Russie), il n'est pas réaliste de s'attendre à une augmentation proche du chiffre principal", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, dans une obligation.

Les stocks de brut américains ont probablement diminué la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence et de distillats ont augmenté, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi.