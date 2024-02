Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi en raison des craintes que les tensions au Moyen-Orient ne perturbent l'approvisionnement, mais l'incertitude quant au rythme des réductions potentielles des taux d'intérêt américains et l'impact qui en résulterait sur la demande de carburant ont limité les gains.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 7 cents ou 0,1% à 82,07 dollars le baril à 0420 GMT. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 10 cents ou 0,1% à 77,02 dollars le baril.

Les prix du pétrole étaient presque stables dans les échanges de lundi, après avoir gagné 6% la semaine dernière.

Le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix élevés.

Les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont tiré deux missiles lundi sur un cargo à destination de l'Iran en mer Rouge. Depuis la mi-novembre, le groupe a attaqué des navires internationaux ayant des liens commerciaux avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, en solidarité avec les Palestiniens dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas.

Une décision des États-Unis de renforcer ou d'intensifier l'application des sanctions contre l'Iran aurait un impact sur l'approvisionnement du marché pétrolier.

Mais les inquiétudes concernant les taux d'intérêt ont limité la hausse des prix. La Fed de New York a déclaré que son enquête de janvier sur les attentes des consommateurs montrait que les perspectives d'inflation dans un an et dans cinq ans étaient inchangées, les deux restant au-dessus du taux cible de 2 % de la Fed.

Si les inquiétudes concernant l'inflation retardent les réductions des taux d'intérêt de la Fed, cela pourrait réduire la demande de pétrole en ralentissant la croissance économique.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues mardi, tandis que les données sur l'inflation britannique et le produit intérieur brut de la zone euro devraient être publiées mercredi.

Les participants au marché attendent les données de l'industrie sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée de mardi. Quatre analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut ont augmenté d'environ 2,6 millions de barils au cours de la semaine du 9 février.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) doit également publier son rapport mensuel sur le marché pétrolier mardi. L'Irak, membre de l'OPEP, a déclaré lundi qu'il s'engageait à respecter les décisions de l'organisation et à ne pas produire plus de 4 millions de barils par jour (bpj).

"Ce qui sera le plus intéressant dans les semaines à venir, c'est ce que l'OPEP+ décidera de faire avec ses réductions volontaires de l'offre qui expirent à la fin du mois de mars", ont déclaré les analystes d'ING dans une note datée de mardi.

"Notre bilan suggère que le marché sera excédentaire au deuxième trimestre 2024 si le groupe ne parvient pas à reconduire une partie de ces réductions."

L'OPEP et ses alliés, dont la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, décideront en mars s'ils prolongent les réductions volontaires de la production de pétrole en place pour le premier trimestre.

En novembre, l'OPEP+ a convenu de réduire volontairement sa production d'environ 2,2 millions de bpj au total pour le premier trimestre de cette année, l'Arabie saoudite ayant reconduit une réduction volontaire de 1 million de bpj. (Reportage de Stephanie Kelly à New York et d'Emily Chow à Singapour ; rédaction de Muralikumar Anantharaman et Jamie Freed)