Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, les inquiétudes concernant l'interdiction russe sur les exportations de carburant pouvant resserrer l'offre mondiale de pétrole l'emportant sur les craintes que de nouvelles hausses possibles des taux d'intérêt américains puissent réduire la demande de carburant, mais ils se dirigent toujours vers une perte hebdomadaire en quatre fois.

Les contrats à terme du Brent ont grimpé de 21 cents, soit 0,2 %, à 93,51 dollars le baril à 01h03 GMT, tandis que les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 23 cents, soit 0,3 %, à 89,86 dollars.

Les deux repères étaient en voie d'une petite baisse hebdomadaire après avoir gagné plus de 10 % au cours des trois semaines précédentes sur les préoccupations de l'offre mondiale serrée que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) maintiennent des réductions de production.

"Les échanges sont restés agités dans un contexte de tiraillement entre les craintes concernant l'offre, renforcées par l'interdiction russe d'exporter du carburant, et les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande dû au resserrement des politiques monétaires aux États-Unis et en Europe", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd.

"À l'avenir, les investisseurs se demanderont si les réductions de production de l'OPEP+ sont mises en œuvre comme promis et si la hausse des taux d'intérêt réduira la demande", a-t-il déclaré, prévoyant que le WTI se négociera dans une fourchette de 90 à 95 dollars.

La Russie a temporairement interdit les exportations d'essence et de diesel vers tous les pays en dehors d'un cercle de quatre Etats ex-soviétiques, avec effet immédiat, afin de stabiliser le marché intérieur des carburants, a déclaré le gouvernement jeudi.

La pénurie, qui obligera les acheteurs de carburant russes à faire leurs achats ailleurs, a entraîné une hausse de près de 5 % du prix à terme du fioul domestique Hoc1 jeudi.

La Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi ses taux d'intérêt, mais a durci sa position, prévoyant une augmentation d'un quart de point de pourcentage à 5,50-5,75 % d'ici la fin de l'année.

Cela a alimenté les craintes selon lesquelles des taux plus élevés pourraient freiner la croissance économique et alimenter la demande, tout en faisant grimper le dollar américain à son plus haut niveau depuis le début du mois de mars, rendant le pétrole et d'autres matières premières plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies.

La Banque d'Angleterre a suivi l'exemple de la Fed et a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, après une longue série de hausses, mais a déclaré qu'elle ne prenait pas pour acquis la récente baisse de l'inflation. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Michael Perry)