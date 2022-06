Les prix du pétrole baissent avant une décision de l'OPEP+.

Le pétrole brut Brent était en baisse de 2,08$, soit 1,8%, à 114,21$ le baril à 0410 GMT, après avoir augmenté de 0,6% la veille. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 2,25 $, soit 2,0 %, à 113,01 $ le baril, après une hausse de 0,5 % mercredi.

Les indices de référence sont en hausse depuis plusieurs semaines, les exportations russes étant comprimées par les sanctions de l'UE et des États-Unis contre Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine, actions que la Russie qualifie d'"opération spéciale".

Alors que la sortie progressive de la Chine des verrouillages stricts du COVID-19 a contribué au soutien des prix, les spéculations sur le fait que l'Arabie Saoudite pourrait augmenter sa production ont pesé sur le marché, a déclaré Tsuyoshi Ueno, économiste principal à l'Institut de recherche NLI.

"Les investisseurs ont dénoué leurs positions longues pour attendre de voir si l'Arabie saoudite allait augmenter sa production plus rapidement pour répondre aux appels des États-Unis en ce sens, et si cette augmentation affecterait l'équilibre mondial entre l'offre et la demande", a-t-il déclaré.

L'Arabie saoudite est prête à augmenter sa production de pétrole si la production de la Russie diminue sensiblement en raison des sanctions occidentales qui lui sont imposées, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources.

Les augmentations de production prévues pour septembre seraient avancées à juillet et août, selon le journal.

D'autres encore s'attendent à ce que l'OPEP+ - un regroupement de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de producteurs associés alliés, dont la Russie - maintienne sa politique de production inchangée.

Cinq sources de l'OPEP+ ont déclaré mercredi que l'OPEP allait s'en tenir à ses modestes augmentations mensuelles de la production de pétrole, malgré le resserrement des marchés mondiaux.

"Nous ne nous attendons pas à une surprise de la part de l'OPEP+ car il est peu probable que le groupe change de politique alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en visite en Arabie Saoudite", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities Co Ltd.

M. Saito a prédit que le marché, qui a été entamé par des prises de bénéfices, regagnerait du terrain après la réunion, en raison de l'étroitesse persistante de l'offre mondiale et de la forte demande de carburant aux États-Unis et en Europe.

Le Wall Bourse Journal a rapporté mardi que certains membres de l'OPEP envisageaient de suspendre la Russie du plan de production convenu, afin de permettre aux autres producteurs de pomper beaucoup plus de brut, comme le souhaitent les États-Unis et les nations européennes.

Mais deux sources de l'OPEP+ ont déclaré à Reuters qu'une réunion technique tenue mercredi n'avait pas abordé cette idée. Six autres délégués de l'OPEP+ ont déclaré que l'idée n'était pas discutée par le groupe.

Un comité technique de l'OPEP+ a revu à la baisse ses prévisions concernant l'excédent du marché pétrolier en 2022 d'environ 500 000 bpj, à 1,4 million de bpj, ont déclaré deux sources de l'OPEP+.