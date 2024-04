Les prix du pétrole ont baissé lundi, entraînés par un regain d'attention pour les fondamentaux du marché, alors qu'Israël et l'Iran ont minimisé les risques d'une escalade des hostilités au Moyen-Orient après la frappe apparemment mineure d'Israël sur l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 67 cents, soit 0,77%, à 86,62 dollars le baril à 0402 GMT. Le contrat de mai pour le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI), qui expire lundi, a perdu 64 cents, soit 0,77%, à 82,50 dollars le baril, tandis que le contrat de juin, plus actif, a perdu 63 cents à 81,59 dollars le baril.

"Les prix du Brent n'ont pas réussi à maintenir leur hausse initiale, avec des attentes générales que les tensions géopolitiques entre Israël et l'Iran pourraient s'estomper compte tenu de la réponse modérée de l'Iran", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

"Dans ce contexte, les marchés continuent de se défaire de la prime de risque géopolitique liée à d'éventuelles perturbations de l'offre, ce qui semble plus improbable à l'heure actuelle", a-t-il ajouté.

Les deux indices de référence ont grimpé de plus de 3 dollars le baril tôt vendredi, après que des explosions ont été entendues dans la ville iranienne d'Ispahan dans ce que des sources ont décrit comme une attaque israélienne, mais les gains ont été limités après que Téhéran a minimisé l'incident et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de riposter.

"L'augmentation plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis n'a pas non plus arrangé les choses, l'évolution des prix à court terme semblant plus liée à l'offre qu'à la demande", a déclaré M. Yeap à Reuters.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 2,7 millions de barils, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) la semaine dernière, soit près du double des attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,4 million de barils.

"Les inquiétudes économiques deviennent à nouveau un facteur baissier pour le marché du brut, les prix étant sous pression en raison d'une accumulation importante des stocks américains et d'une Fed optimiste qui a conduit à un dollar fort", a déclaré Tina Teng, analyste indépendante du marché.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, est devenu vendredi le dernier banquier central à indiquer un calendrier plus long pour les réductions de taux d'intérêt, car les progrès en matière d'inflation ont "stagné".

Samedi, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un programme d'aide à l'Ukraine et à Israël contenant des mesures qui permettraient au gouvernement fédéral d'étendre les sanctions contre l'Iran et sa production de pétrole.

Les marchés ont toutefois ignoré la nouvelle, car l'impact des mesures, si elles sont adoptées, dépendra de la manière dont elles seront interprétées et mises en œuvre. L'examen du projet de loi par le Sénat devrait commencer mardi.

Pour l'instant, les analystes d'ANZ ont déclaré dans une note que la volatilité au Moyen-Orient maintiendrait les marchés pétroliers "nerveux".

Samedi, une explosion dans une base militaire irakienne a tué un membre d'une force de sécurité comprenant des groupes soutenus par l'Iran. Le commandant de la force a déclaré qu'il s'agissait d'un attentat, tandis que l'armée a indiqué qu'elle enquêtait.

Par ailleurs, le Hezbollah, groupe libanais soutenu par l'Iran, a déclaré dimanche avoir abattu un drone israélien qui effectuait une mission de combat dans le sud du Liban.

Les forces israéliennes et le groupe armé libanais Hezbollah échangent des tirs depuis plus de six mois, parallèlement à la guerre de Gaza, ce qui alimente les craintes d'une nouvelle escalade. (Reportage de Colleen Howe à Pékin et Jeslyn Lerh à Singapour ; rédaction de Sonali Paul et Miral Fahmy)